Pide su renuncia. El expresidente de la Confiep, Arturo Woodman, pidió la renuncia de la presidenta de Confiep, María Isabel León debido a que –en su opinión– no le correspondía juzgar a los empresarios por los aportes realizados en campaña presidencial.

Como se recuerda en su discurso en CADE 2019, la actual presidenta de la Confiep pidió disculpas por las revelaciones que involucran a empresarios quienes entregaron dinero en forma poco transparente a campañas políticas.

“Tengo 3.65 millones razones para pedir a esos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular dar un paso al costado por su país, por sus empleados, por la ética. Hagamos las cosas bien”, indicó León en CADE 2019.

“Yo creo que la posición de ella es errada y ha dado (esas declaraciones) en un momento que no era el oportuno, ademas ha tocado a muchos empresarios. Yo solo tengo una sola razón, que ella se ha excedido y debe renunciar”, precisó en diálogo con RPP Noticias.

Para el empresario, la posición de León dada a conocer en la CADE 2019 fue ‘exagerada y fuera contexto’.

“En primer lugar se están juzgando en tiempos diferentes cuando no había delito, hace 9 años y en circunstancias diferentes. Lo que se da para las compañas, no es para tener más tarde un contacto con el Gobierno y sacar provecho sino (para que) se defienda al sistema. Así como el otro sistema ha recibido dinero, los empresarios piensan que el sistema de libre mercado en la economía es el mejor, así que dan dinero para defenderlo y no para beneficiarse, ni sacar provecho”, explicó.

Consideró, igualmente que está no ha sido transparente, no obstante dijo que muchas veces es ha pedido del propio candidato. “Hoy tiene que ser más transparente. (Aunque) se deben juzgar las cosas en su debido tiempo”, manifestó.