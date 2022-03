La exportación de pesca para consumo humano directo (CHD) sumó US$ 1,483 millones en el 2021, lo que representa un crecimiento de 17% respecto al 2020 (US$ 1,268 millones), informó la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (Adex).

Con una participación de 41% del total y con un incremento de 1.4%, el producto hidrobiológico más importante fue la pota (US$ 609 millones), exportándose principalmente en la presentación de congelado (US$ 586 millones) y menor cantidad en harina residual, conserva y fresco.

Luego se ubicaron los langostinos provenientes de la acuicultura (US$ 168 millones) y las conchas de abanico (US$ 122 millones), con variaciones positivas de 26.8% y 62.1%, respectivamente.

Para impulsar los envíos de estas y otras especies acuícolas, es necesaria la implementación de un marco normativo promotor de la inversión privada, a fin de dotar de nuevas tecnologías a esta actividad en favor de su mayor competitividad. En ese sentido, es esencial el trabajo de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Acuícola.

En el cuarto lugar del ranking se posicionó el perico (US$ 112 millones) que incrementó su demanda en 58.1%, seguido de las ovas de volador (US$ 92 millones) con un crecimiento de 106.5%.

Completaron el top diez la anchoveta (US$ 77 millones), trucha (US$ 45 millones), jurel (US$ 34 millones), atún (US$ 30 millones) y caballa (US$ 21 millones), con variaciones de 24.2%, 19.7%, -1%, -36.4% y 4.8%, respectivamente.

Las regiones productoras más destacadas fueron Piura (US$ 840 millones), Tumbes (US$ 142 millones), Lima (US$ 134 millones), Callao (US$ 106 millones), Ica (US$ 97 millones), entre otros.

Mercados

Los principales destinos de pesca para CHD fueron China (US$ 293 millones) y Estados Unidos (US$ 273 millones), con un aumento en sus despachos de 120.9% y 24.5%, respectivamente. Entre ambos países representaron el 38% del total exportado.

El mercado asiático solicitó principalmente pota (US$ 166 millones), langostinos (US$ 65 millones) y ovas de volador (US$ 55 millones). Mientras Estados Unidos compró mayormente perico (US$ 87 millones), langostinos (US$ 82 millones) y conchas de abanico (US$ 41 millones).

Otros países que demandaron estos alimentos fueron España (US$ 195 millones), Corea del Sur (US$ 124 millones), Japón (US$ 74 millones), Italia (US$ 66 millones), Tailandia (US$ 55 millones), Canadá (US$ 39 millones), Rusia (US$ 35 millones), Francia (US$ 29 millones), entre otros.

Los envíos de pesca para CHD en el 2021 (US$ 1,483 millones) no alcanzaron el monto logrado el 2019 (US$ 1,591 millones), etapa de prepandemia.

