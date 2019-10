Masaru Wasami comenzó a trabajar a tiempo parcial en una tienda de verduras a los 12 años, decidido a ayudar a su madre enferma en su lucha contra la tuberculosis.

Solo tres años después, abandonó la escuela y se alejó de un futuro prometedor como corredor de fondo para dedicarse al negocio a tiempo completo.

Comenzó en 1970 con un solo camión; unos años más tarde, Maruwa Unyu Kikan Co. tenía más de 100 rodando en las calles, y construyó un gigante de entrega de productos que ahora maneja la logística de cadenas de farmacias y supermercados en todo Japón. Hoy es multimillonario, gracias en gran parte a Amazon Inc., que contrató a su empresa en el 2017 para administrar el servicio de entregas en el mismo día en el país.

“No podía dormir”, dijo Wasami en una entrevista, recordando la noche en que se le ocurrió la idea de su negocio.

Ese mismo día, dijo, acompañó a un amigo que estaba recogiendo paquetes de una fábrica de hilados y se irritó ante la incompetencia de algunos de los trabajadores que manejaban los paquetes. En solo unos meses, comenzó a entregar productos con su camión.

Wasami, de 74 años, tiene buen ojo para las “oportunidades de ganancia”, dijo Kenji Kanai , analista de Tokai Tokyo Research Institute Co., en referencia al momento del acuerdo con Amazon.

Su asociación con el minorista en línea más grande del mundo ayudó a aumentar las acciones de Maruwa, que se han más que duplicado este año. Wasami posee casi 60% de la compañía directamente y a través de su firma de gestión de activos, lo que le otorga un patrimonio neto de US$1.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Los ingresos deberían seguir creciendo a mediano y largo plazo, ya que Amazon y Rakuten Inc., con sede en Tokio, buscan trabajar más estrechamente con mensajeros como Maruwa para las entregas programadas para el mismo día en lugar de empresas de logística más establecidas, dijo Kanai.

El auge de Amazon y otros gigantes del comercio electrónico ha creado una riqueza fabulosa en las últimas décadas. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es la persona más rica del mundo, con una fortuna de US$ 107,700 millones, y su ex esposa, MacKenzie Bezos, posee una participación de 4% por valor de US$ 34,600 millones.

Jack Ma, de Alibaba Group Holding Ltd., quien renunció como presidente el mes pasado, es la persona más rica de China, mientras que dos cofundadores de Flipkart Group se convirtieron en multimillonarios el año pasado, cuando Walmart Inc. adquirió una participación controlante en la empresa india de comercio electrónico.

Maruwa detectó una apertura cuando Yamato Holdings Co., uno de los mayores operadores de paquetería de Japón, se retiró del servicio de entregas el mismo día para Amazon para así aliviar la carga de su fuerza laboral. Eso llevó a Amazon a recurrir a otras empresas privadas a medida que presionaba para expandirse en el cuarto mercado de comercio electrónico más grande del mundo, que todavía tiene mucho espacio para crecer.

El comercio electrónico representó solo 6.2% de las transacciones minoristas del país el año pasado, en comparación con 18% en China, según Bloomberg Intelligence. Este potencial se resalta a través del plan de Blackstone Group Inc. de gastar más de 100,000 millones de yenes (US$ 927 millones) para adquirir centros de distribución en Japón, reportó Nikkei en julio.

“Habíamos sugerido durante años a Amazon que hiciera su servicio de entrega el mismo día con nosotros”, dijo Wasami en la entrevista en la oficina de Maruwa en Tokio. “Convencimos a Amazon de que podía contar con Maruwa para manejar el servicio”.

Si bien una mayor demanda de entrega será una bendición para empresas como Maruwa, también conlleva costos más altos y puede afectar al personal. En el 2017, Yamato aumentó las tasas de entrega por primera vez en casi tres décadas en medio de una escasez de mano de obra y un aumento en los volúmenes de envío de minoristas del comercio electrónico. Propuso otro aumento de precios el mes pasado antes de un reciente aumento en el impuesto al consumo de Japón.

Maruwa, que no ha negociado un aumento de precios con Amazon, rechaza las demandas que exceden su capacidad, dijo Wasami. La compañía también promete salarios competitivos para sus conductores, dijo. Pueden ganar 7.2 millones de yenes al año con la entrega de más de 150 paquetes por día, según una presentación oficial.

Los ingresos de Maruwa subieron 15% a 85,600 millones de yenes para el año fiscal que terminó el 31 de marzo. Si bien la logística para minoristas de alimentos sigue siendo su mayor negocio, la entrega de comercio electrónico ahora representa más de un tercio de sus ingresos, frente a 24% en el 2017, dijo la compañía en la presentación.

A pesar de su éxito y su fabulosa riqueza, Wasami no está cerca de sentirse satisfecho, y dice que las ventas deberían ser varias veces mayores considerando que ha pasado casi medio siglo construyendo su negocio.

“No he hecho lo mejor que puedo hacer”, dijo.