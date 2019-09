¿Es posible recorrer el mundo sin ser millonario? Quizás viajando como ‘mochilero’ para conocer diversos idiomas y culturas, compartiendo anécdotas y fotos de impactantes destinos en redes sociales, trabajando en lo que se pueda para ganar dinero, movilizándose de la forma más económica (y mejor aún, sostenible) posible; todo esto luego de haber renunciado, tal vez, a un empleo estable pero poco satisfactorio en el país de origen. Es innegable que viajar enriquece el alma y abre la mente; sin embargo, no deja de ser una experiencia llena de desafíos si uno quiere convertirla en un estilo de vida.

Tal es el caso del bloguero Gürkan Genç, quien abandonó una carrera empresarial en su natal Turquía para emprender un viaje, exclusivamente en bicicleta, alrededor del mundo. El trotamundos de 40 años estuvo de paso por Lima y conversó con Gestión sobre esta travesía que lo ha llevado a recorrer más de 80,000 kilómetros en medio centenar de países de Europa, Asia, África y ahora Sudamérica . Aspira terminar su gira mundial en el 2020 tras visitar América del Norte y Oceanía.

¿Cómo sostener tremendo periplo teniendo en cuenta aspectos como la motivación, el dinero y las metas personales? Gürkan, más que sentir una motivación especial, dice ser consciente de solo tener una única oportunidad, léase vida, para viajar por el mundo por cuenta propia, haciendo algo que realmente le gusta.

“No le digo a nadie que cambie su vida, ni elogio el hecho de viajar. Debes hacer lo que te haga feliz. Si te encanta la vida de ciudad y trabajar de 9 am a 6 pm, has eso; si amas trabajar en el campo lejos de la ciudad, hazlo. Pero si tienes un trabajo que no te gusta, deberías intentar algo que sí te encante hacer. Eso fue lo que hice. Viajar por el mundo con mi bicicleta es un nuevo estilo de vida para mí. No se trata solo de viajar. Me gano la vida con esto, vivo por mi cuenta, ayudándome a mí mismo, la sociedad y al mundo”, explica.

A pedalear

Gürkan recuerda que cuando tenía 31 años decidió dejar todo para comenzar a viajar con su bicicleta; primero de Turquía a Japón entre el 2010 y 2011; y luego de esa “increíble” aventura se dio cuenta de que podía recorrer el mundo entero. “Comencé mi gira mundial desde Turquía en el 2012. Durante este período he sido bloguero, fotógrafo, autor de libros, orador y fabricante de piezas de bicicleta. Ahora recibo el apoyo de grandes empresas (The North Face, entre ellas) e incluso de la Cancillería de Turquía. Al parecer he comenzado a viajar en el mejor momento que pude. Es una carrera increíble en bicicleta”.

Sobre cómo financiar una gira de este tipo, Gürkan dijo haber recurrido en algún momento a las redes sociales, sobre todo YouTube, “donde se puede ganar mucho dinero si tienes un buen canal. En los últimos años he compartido videos cortos para recordar la importancia de las bicicletas como medio de transporte. Pero no soy youtuber, soy bloguero. Quiero disfrutar mi viaje. La gente usa YouTube para ganar dinero, yo no necesito mucho dinero; soy ciclista, tengo mi carpa y cocino en la ruta. Lo que dejé de hacer hace unos años fue compartir mis memorias y fotos en publicaciones de Instagram o Facebook porque luego de unos días nadie las verá. Es una pérdida de tiempo para mí”, confiesa.

“Me encanta leer y escribir, por eso escribo mis memorias sobre cada país. Tengo más de 4,000 páginas sobre el viaje en mi sitio web, que recibe unos 50,000 lectores al mes. No tengo anuncios de Google en la página. Este viaje ha sido respaldado durante siete años por algunas de las mejores empresas de Turquía y del mundo. Pero no hay un convenio de patrocinio como se podría pensar. Estas empresas se convirtieron en socias de un sueño”.

Gürkan no está casado ni tiene hijos y confiesa haber hecho algunos sacrificios en su vida familiar, como enterarse por teléfono desde Santiago (noviembre 2018) sobre la muerte de su padre quien padecía de cáncer. Además, cuenta haber pedaleado junto a otros ciclistas en ciertos tramos del camino, “pero poco después todos siguen su propia ruta. No he conocido a ninguna ciclista que quisiera unirse a mi gira. Pienso que mi forma de viajar no parece agradable después de un tiempo. Sería un error si dijera que las bicicletas son el mejor vehículo. Pero es verdad que cuando viajas en ‘bici’, le haces menos daño al medio ambiente en comparación con otros medios de transporte".

Con toda la información recopilada durante el viaje, Gürkan no solo planea publicar un libro sino también incursionar en la política de su país. “Las personas que han viajado por el mundo deben entrar en la política y compartir su experiencia para elevar el nivel de vida de sus compatriotas”.

Si tienes la oportunidad, viaja en cuanto puedas. No importa cómo lo hagas. Mira el mundo, escúchalo, comprende cómo la humanidad lo está perjudicando y trata de ser amable con él durante el resto de tu vida.



Si uno revisa la historia, siempre fueron los viajeros y exploradores quienes cambiaron el mundo.



Perú

Si bien solo ha recorrido por el momento la mitad del territorio nacional, Gürkan describió al Perú como un destino lleno de gente muy hospitalaria, en especial en las zonas andinas. Además, considera que el país tiene excelentes rutas de montaña para ciclismo de aventura, como Abra Azuca en Apurímac (ver mapa), a 5,130 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la otra cara de la moneda para Gürkan es la enorme cantidad de desechos plásticos que ha encontrado en el sur del país.

“Es la mayor cantidad que he visto en todos los países donde he estado. Los desiertos, los bordes de las carreteras y los bosques están llenos de basura. No puedes deshacerte de ella simplemente cubriéndola con tierra. Las acciones de esta generación dejarán una naturaleza deteriorada para las próximas generaciones de su país. Aún tienen tiempo; deben invertir en proyectos de reciclaje e intentar crear energía a partir de esos desechos, y limpiar su naturaleza colaborando con la gente. Piensen que sus hijos vivirán después en este país”, recalcó.

