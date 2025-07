La compañía desarrolladora de juegos Evoplay, con sede en Ucrania, formalizó una alianza con Loterías Torito para ingresar al mercado peruano. El acuerdo contempla la introducción de cinco títulos de juegos instantáneos en la plataforma del operador local.

Los títulos que forman parte de esta primera etapa de incursión son Adrenaline Rush, Adrenaline Rush: Scratch, Penalty Shoot-out: Street, B-Ball Blitz y Hockey Shootout, los cuales han sido adaptados para cumplir con los estándares regulatorios vigentes y políticas de juego responsable en el sector de loterías en Perú, según anuncia Evoplay.

Loterías Torito opera en canales tanto digitales como presenciales. La alianza con Evoplay permitiría incorporar una nueva línea de juegos instantáneos adaptados a formatos móviles, en línea con la tendencia de diversificación de oferta en el sector de loterías.

Para Evoplay, la incursión en el segmento de loterías representa un paso relevante, considerando que en los últimos años ha reforzado su presencia en mercados regulados de América Latina. Dicha estrategia incluye el desarrollo de productos personalizados que se adapten a las necesidades de operadores con infraestructura híbrida (con tienda presencial y online), como la de Loterías Torito.

¿Cómo viene operando Evoplay?

Según los últimos reportes de Evoplay, la primera mitad del 2024 dejó cifras significativas en ingresos brutos de juego y volumen de apuestas. En ese período, la red de socios de Evoplay creció en 39%, impulsada por alianzas con empresas como Light & Wonder y operadores en lo que consideran “mercados clave” para su expansión.

Dichos resultados motivaron a la compañía a ampliar su portafolio tradicional de tragamonedas e incluir ahora ofertas específicas para bingo y loterías.

Según proyecciones de la firma especializada Research and Markets, el mercado global de loterías alcanzará los US$ 331,900 millones en 2025, partiendo de un valor estimado de US$ 316,600 millones en 2024, evidenciando una tendencia global al crecimiento. El informe forma parte de un análisis sobre las tendencias en juegos de azar tradicionales y digitales a nivel mundial.

