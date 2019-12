Empresas







Este es el hombre que más dinero sumó a su fortuna este año: US$ 17,000 millones Un magnate indio agregó casi US$ 17,000 millones a su riqueza al 23 de diciembre, la mayor cantidad en Asia, con lo que su patrimonio neto está cerca de los US$ 61,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.