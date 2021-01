La entrada del grupo francés de telecomunicaciones y contenidos Vivendi en Prisa, líder en información y educación en español, tras la compra de un 7.6% de su capital ha supuesto un empujón para la compañía española, que se ha revalorizado este viernes un 9.59% en Bolsa.

Ese avance se traduce en unos 63 millones de euros (unos US$ 76.7 millones al cambio actual) en una sola sesión y llega tras conocerse “la inversión estratégica” de Vivendi, que según un comunicado difundido por Prisa, busca reforzarse como un gran grupo de contenidos, entretenimientos y medios de comunicación.

Vivendi fortalece su presencia en el mercado de español en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y Prisa destaca que la estrategia de la compañía francesa tiene “clarísimas sinergias” con las del grupo español para aumentar sus contenidos digitales, tanto educativos como de información y entretenimiento en español.

Fuentes cercanas a la operación recalcan a Efe que Vivendi lleva algo más de un año apostando decididamente por la toma de posiciones en medios de comunicación, lo que coincide temporalmente con el interés de Prisa en incorporar socios industriales potentes que puedan apoyar su estrategia de poner en valor su patrimonio mediático y con el que incluso explorar nuevas vías de negocio.

La noticia de la entrada de Vivendi ha sido recibida con agrado por los inversores de Prisa, que con el avance del 9.59% protagonizó la mayor alza de la Bolsa española, mientras que el grupo francés, que cotiza en el CAC 40 parisino, bajó un 0.19%.

En los últimos meses el interés por Prisa -dueño de El País, Cinco Días, AS, Cadena SER y Los 40, entre otros- creció y sonaron como posibles compradores el empresario Blas Herrero, dueño de KISS FM, y el grupo Vocento, editor del diario ABC.

Sale un inversor financiero y entra un socio industrial

Después de que ninguna de esas posibilidades se materializara, este jueves, tras el cierre del mercado, HSBC puso a la venta a través de una colocación acelerada entre inversores un mínimo de un 5% de su participación en Prisa, que en su día recibió tras canjear parte de la deuda de la compañía.

Hoy, antes de la apertura del mercado, el banco comunicó que había vendido todas sus acciones de Prisa, el 7.89% del capital, a 0.93 euros por acción, un 0.85% por debajo del precio de cierre del día anterior.

Con esta inversión de 52 millones de euros (unos US$ 63 millones), Vivendi daba un valor a Prisa de unos 659 millones (US$ 802 millones), que este viernes ha subido a 722 millones (cerca de US$ 880 millones).

A partir de ahora la duda está en saber si Vivendi querrá aumentar su participación en Prisa para superar a otros accionistas significativos de la compañía, entre los que destaca Amber Capital, con un 29.84%. Tras Amber, el mayor accionista de Prisa es Telefónica (9.44%).

Fuentes del mercado dan por hecho que tanto Amber como Vivendi cuentan con el apoyo indirecto de Telefónica, compañía que apoyó la destitución, propuesta por Amber en la junta de accionistas del pasado diciembre, de Javier Monzón, el ya expresidente de Prisa. HSBC se abstuvo en aquella votación.

En línea con la estrategia

Esa estrategia empresarial, pasa por crear dos compañías diferenciadas, una para medios y otra para recursos educativos (con especial énfasis en Brasil y otros países de América Latina, donde ya 1.8 millones de alumnos estudian con sus sistemas), e impulsar la rentabilidad de ambas.

Prisa quiere apostar por la digitalización de sus medios escritos, con modelos de suscripción como el aplicado en El País, que ya cuenta con unos 85,000 suscriptores.

Fuentes de Prisa han explicado a Efe que en el ámbito radiofónico se centrará en su actividad en España, Colombia, Chile y México. En esos mercados controla las emisoras más escuchadas del país, salvo en el caso mexicano, que está entre los tres primeros.