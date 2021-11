Antes de la pandemia se proyectaba que la sobreoferta de energía eléctrica en el Perú llegaría a su fin el 2022. Sin embargo, debido a la contracción de la demanda ocasionada por el impacto económico del COVID-19 y a la postergación de los proyectos de inversión que podrían acortar la brecha, el superávit podría prolongarse por unos años más.

Desde la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) consideran que la situación de sobreoferta ya no es tan crítica como hace algunos años. El presidente del gremio, Brendan Oviedo, calcula que existe una capacidad en desarrollo proyectada de energías renovables no convencionales (RER) por 8,564 MW.

“Se debe iniciar un proceso de planificación energética que sea participativo, inclusivo y multi-sectorial para poder definir un objetivo adecuado de penetración de las RER en la matriz que sea mayor al 5%”, considera Oviedo.

“Si bien esto es un proceso que se implementará en el mediano y largo plazo, su preparación debe iniciar ahora y debe consolidarse como una política de estado, no de gobierno”, añade.

RER

La capacidad proyectada por la SPR equivale a una inversión mayor a los US$ 10,000 millones e incluye proyectos de energía solar (potencia:2,100 MW, inversión: US$ 1,470 millones), geotérmica (200 MW, US$ 1,100 millones), eólica (6,042 MW, US$7,250 millones) e hidroeléctricas menos a los 20 MW (222MW, US$ 556 millones).

“Estas tecnologías ahora son las más baratas y tienen un potencial enorme”, afirma Oviedo.

Sin embargo, para poder desplegar las RER de manera eficiente y competitiva e requieren ajustes regulatorios que el gremio está impulsando.

“En el caso de las centrales solares fotovoltaicas, se les debe remunerar adecuadamente por la potencia firma, lo cual permitirá que puedan competir en el mercado libre y regulado en igualdad de condiciones que las otras tecnologías”, explica Oviedo.

El presidente del gremio sugiere cambiar la metodología utilizada para calcular la potencia firme a las renovables, la cual solo considera utilizar en el cálculo las 24 horas del día, no solo las horas punta.

“Para facilitar la entrada de las renovables al mercado, se debe emitir la regulación necesaria que permita separar los productos de energía y potencia, permitiendo que en los PPAs (contratos de suministro de energía) entre privados se comercialice energía”, precisa.