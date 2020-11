La aplicación de procedencia china TikTok, que permite crear y compartir videos cortos y que ha registrado crecimientos exponenciales en su consumo durante la pandemia, se abre camino como una opción de llegar a un segmento más joven para empresas.

Si bien es cierto que Instagram es más usada hoy para buscar posicionamiento en las marcas, TikTok cuenta con otras características que las empresas podrían explotar con el objetivo de generar awareness (reconocimiento de clientes) y mayor consideración de estas frente a nuevos públicos.

Según las fuentes consultadas, las empresas en el país actualmente apuestan más por acciones puntuales como campañas, y no tanto como estrategias de largo plazo de fidelización con el objetivo de generar una mejor relación con los consumidores potenciales.

Oportunidad

Óscar Hurtado, gerente general de la agencia de marketing SERES, indicó que el público que más consume TikTok son adolescentes entre 15 y 20 años, aunque el target se podría ampliar hasta personas de 26 años.

En esa línea, un influencer en TikTok con 600 mil seguidores –refiere Hurtado- puede cobrar por un video entre US$300 y US$400, mientras que, uno en Instagram con la misma cantidad de seguidores, entre US$1,000 y US$1,500 por una publicación.

“Dado que las redes sociales funcionan en base a algoritmos, esta plataforma no está tan fiscalizada al ser nueva. Así, tienen mucho más alcance dado que tienen menores restricciones. En TikTok no pasa que por el pago el alcance a un público es menor. La oportunidad que una persona tiene para viralizar su contenido es mucho más alto que en Facebook o Instagram”, dijo Hurtado.

Así, a diferencia de Instagram o Facebook, donde uno recibe información de contactos o páginas seguidas, en TikTok el contenido que se presenta en un primer momento es propio de la plataforma en base a los hábitos de consumo del usuario.

Rubros

Pese a que algunas empresas ya están apostando por un canal propio en TikTok, aun es una apuesta en ciernes para diversos rubros. Las fuentes señalan que la oportunidad se abre para diversos sectores, pero, especialmente, para marcas de consumo masivo, industria musical, bebidas, ropa, juguetes, entre otros.

Para Karina Espejo, Head de Social Media de la agencia Nodos, aquellas marcas que busquen ingresar a la plataforma deberán ser conscientes que deben adaptar su comunicación a los mecanismos que se utilizan en esta como lo son coreografías, música o retos.

“Así como en Instagram no pones una foto que no sea estética, en TikTok no debes usar una canción que no cumpla con ser pegajosa. También hay una sección de tips donde pueden calzar marcas de deco u hogar. Los seguidores van detrás del contenido, entonces el crecimiento es más orgánico, pero el reto está en generar una propuesta creativa”, sostuvo.

Comunicación

Para Milton Vela, director general de la consultora en marketing Café Taipá, el objetivo principal para una marca es generar un sentimiento positivo en tanto los principios de comunicación, más allá de la plataforma, son los mismos.

En esa línea, las empresas podrían apostar por tres canales –refiere-, que son el contenido a través de los propios colaboradores de la empresa (que deben contar con originalidad y espontaneidad), a través de Influencers que compartan valores afines y como un canal propio que se pueda adaptar al tipo de consumo de los usuarios más jóvenes.

“Lo estratégico vale más que una acción aislada. Uno tiene que conocer bien al medio antes de saber aprovecharlo, por lo que, si uno ejecuta algo aislado, es mejor contratar a un influencer. Sin embargo, vale la pena hacer una estrategia de por lo menos un año dado que el potencial de crecimiento es muy grande”, detalló.

Aplicativos

Las apps TikTok y Facebook fueron las que tuvieron mayores tasas de crecimiento en las redes fijas entre el 16 de marzo y el 30 de junio, según reveló el Osiptel. Solo en los dos últimos días de dicho periodo, TikTok creció 387%, y Facebook, 349%, respecto a la semana anterior a la cuarentena.

Según un estudio de Ipsos Perú (Gestión 2020.10.01), solo el 31% de TikTokers peruanos crea videos, mientras que el 84% es más espectador. Asimismo, el perfil se orienta más hacia mujeres (58%), mientras que la edad promedio es de 33 años.