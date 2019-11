Las empresas en mercados emergentes que apoyan políticas las cuales incluyen a empleados de orientación homosexual, bisexual o transexuales tienden a atraer y retener a los mejores talentos, según un nuevo estudio.

De acuerdo con el informe, dirigido por Boston Consulting Group, no hubo un impacto negativo en el crecimiento de los ingresos de las empresas que respaldaron abiertamente la inclusión de la comunidad LGBT+. Según el estudio de Open for Business, una coalición de empresas mundiales para sociedades inclusivas y diversas, estas organizaciones también tenían una mayor proporción de ingresos internacionales, lo que indica una capacidad de aprovechar cadenas de suministro mundiales.

El estudio analizó 96 empresas de mercados emergentes y descubrió que 37 de ellas habían apoyado abiertamente las políticas contra la discriminación LGBT+, frente a 19 del 2015.

A medida que los mercados emergentes compiten con otras regiones financieras globales como Hong Kong y Singapur por inversión extranjera, negocios y talento, también están despertando a la diversidad en el lugar de trabajo. Muchas de las compañías de alto potencial que protegen explícitamente a los empleados LGBT+ contra la discriminación tenían su sede en India, entre ellas Reliance Industries Ltd., Infosys Ltd. y Wipro Ltd, decía el informe.

Las compañías que apoyan abiertamente la inclusión hacen crecer marcas más fuertes, tienen una mejor orientación al cliente y se considera que tienen una gobernanza corporativa más solida, dijo.

El año pasado, el Tribunal Supremo de India revocó la notoria ley anti-gay de la era colonial del país. El país del sur de Asia había estado perdiendo hasta un 1.4% de su producción nacional debido a la ley discriminatoria, según cálculos del profesor de economía de Amherst de la Universidad de Massachusetts, Lee Badgett, quien estudió el tema para el Banco Mundial.

Esto implica que la discriminación contra la comunidad LGBT podría costarle a la India alrededor de US$ 26,000 millones al año.