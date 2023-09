¿Cuántas empresa comunales proveedoras de mineras existen y cuántas reúne Capec?

A nivel nacional hay 275 empresas comunales que brindan servicios a las mineras en diversas partes del Perú y en Capec están asociadas 47 de ellas. Estas se encuentran por ejemplo, en Junín, Pasco, Huánuco, Lima provincias, Puno, Huancavelica. En Pasco, hay alrededor de 35 empresas comunales que brindan servicios a diversas empresas mineras como por ejemplo a Volcán Compañía Minera, Nexa Resources, El Brocal, Pan American Silver.

Se mencionó que existe la posibilidad para que 6,000 comunidades abran su propia empresas…..

En el Perú existen 6,682 comunidades campesinas reconocidas.

¿Qué es lo que falta para que otras comunidades emprendan dicha tarea?

Hay falta de conocimiento, muchas de las comunidades campesinas no conocen y no interpretan bien la Ley General de Comunidades Campesinas. Nosotros como cámara formamos, creamos y organizamos empresas dentro del marco de la Ley General de Comunidades Campesinas 24656. No formamos empresas dentro de la ley de sociedades. Tenemos que ser conscientes que en las comunidades existe desinformación, también la tergiversación de información de las ONG antimineras y por ahí quizás algunos asesores que también buscan solamente lucrarse. Lo que nosotros queremos es que las comunidades campesinas aprendan a convivir con la inversión privada.

¿Cuál es el beneficio de formar una empresa bajo la Ley General de Comunidades Campesinas?

Están exoneradas de pagar impuesto a la renta y tributos de exportación. Hay muchas comunidades que desconocen ese tema y crean las empresas bajo la Ley de Sociedades. A veces también los registradores públicos desconocen este tipo de normativa.

¿Cuál es mayormente el servicio que brindan las empresas comunales a las mineras?

Normalmente brindan en alquiler vehículos, en este caso camionetas, custer, vans. También alquiler de línea amarilla (equipos pesados como excavadoras, tractores, cargadores, volquetes). Del mismo modo, brindan el servicio de mantenimiento de plantas, mantenimiento de campamentos. Otras realizan el servicio de transporte a las diferentes unidades mineras, obras civiles menores. También hay empresas que transportan mineral desde de tajo a planta y de planta hasta el puerto del Callao, ya son trabajos de alta ingeniería.

¿Qué empresas comunales realizan estos trabajos de alta ingeniería?

Tenemos por ejemplo a Ecoserm Rancas, Ecosem Huaraucaca, Ecosem Smelter.

Uds. sostienen que este trabajo entre las comunidades y las mineras evitan la conflictividad social

Nosotros decimos que es un modelo de éxito de diálogo entre la empresa comunal y la empresa minera. En Pasco no existen conflictos sociales de gran envergadura donde se bloqueen carreteras, se quemen campamentos. No existe ese tipo de conflictos sociales aquí, lo que hay son conflictos económicos entre empresas, en los que se discuten precios de los proyectos que vamos a ejecutar, son conceptos comerciales que se solucionan en una mesa de negocios.

¿Se tiene previsto crear nuevas empresas comunales bajo la asesoría de Capec ?

Tenemos a 27 comunidades campesinas que están formando sus empresas comunales y deberían estar todas listas para noviembre de este año y deben estar empezando a trabajar en enero. Tenemos, por ejemplo, en Puno, Junín y Huanvelica.