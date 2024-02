Snap, la empresa matriz de Snapchat, se desplomó este martes en la bolsa neoyorquina nada más comunicar sus resultados trimestrales, y en las operaciones después del cierre sus acciones llegaban a caer un 31%.

Las cifras estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, y la compañía relacionó esta baja con el conflicto en Gaza, sin explicar claramente el vínculo.

“Nos motiva el progreso conseguido con nuestra plataforma publicitaria y los resultados mejorados que estamos entregando a nuestros anunciantes (pero) estimamos que el inicio del conflicto en Oriente Medio es un viento en contra en el cuarto trimestre para nuestro crecimiento de casi un 2% anual”, dijo la compañía a sus inversores.

Algunas de las cifras que decepcionaron a los inversores correspondieron a la de ingresos trimestrales, que fueron de 1,360 millones frente a los 1,380 millones esperados; o el de ingreso medio por usuario (3.29 dólares frente a los 3.33 esperados).

La cadena CNBC cree que Snap está sufriendo, al igual que otras grandes plataformas digitales, un descenso generalizado en ingresos publicitarios; esto se viene reflejando durante seis trimestres seguidos, en los que ha reportado un crecimiento de un solo dígito o descensos en sus ventas.

Ayer, anticipándose a estos flojos resultados, Snap anunció que prescindía del 10% de su plantilla, o 450 personas, que se añaden al 20% que ya recortó en agosto de 2022.

Esos despidos -dijo ayer la empresa- iban a hacerle incurrir en cargos antes de impuestos de entre 55 y 75 millones de dólares, que consisten principalmente en indemnizaciones y costos relacionados.

Recorte necesario

Snap Inc. reducirá su fuerza laboral en aproximadamente un 10% a nivel mundial. La empresa de plataforma de redes sociales estima que los recortes se traducirán en cargos antes de impuestos de entre US$ 55 millones y US$ 75 millones por indemnizaciones y costos relacionados, así como otros cargos que incluyen entre US$ 45 millones y US$ 55 millones en gastos en futuros efectivo. La mayoría de los costos se producirán en el primer trimestre, informó Snap el lunes.

Al igual que otras empresas de redes sociales, Snap ha estado trabajando para compensar una desaceleración de los ingresos por publicidad, haciendo frente a la caída a través de recortes de empleos y eliminación de proyectos que ya no se consideran prioritarios. Hace apenas cuatro meses, Snap anunció el cierre de una división centrada en la creación de servicios de realidad aumentada para empresas, poniendo fin a lo que fue su último intento de diversificar la compañía que depende de la publicidad. Con el cierre de la división se debían eliminar 170 puestos de trabajo.

Snap señaló que los recortes se están haciendo para “posicionar mejor nuestro negocio para ejecutar nuestras principales prioridades”. La empresa contaba con unos 5,400 empleados en setiembre. Una reducción del 10% basada en ese total equivaldría a la pérdida de unos 540 puestos de trabajo. Snap señaló que los despidos masivos podrían extenderse hasta el segundo trimestre de 2024 mientras la compañía trabaja para cumplir con las leyes locales.

Con información de EFE y Bloomberg

