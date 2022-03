Sea Ltd. dijo que espera que el crecimiento de los ingresos del comercio electrónico continúe sin tregua a medida que se expande en América Latina, tratando de tranquilizar a los inversionistas después de perder la mitad de su valor de mercado en cuestión de meses.

La compañía con sede en Singapur espera que las ventas de comercio electrónico, su principal fuente de ingresos, aumente a entre US$ 8,900 millones y US$ 9,100 millones en el 2022, desde US$ 5,100 millones en el 2021, según un comunicado del martes. La compañía dijo que las reservaciones de entretenimiento digital alcanzarán los US$ 3,100 millones, una caída frente al 2021.

Los ingresos totales en el cuarto trimestre se duplicaron con creces a US$ 3,200 millones. La pérdida neta se amplió a US$ 617.6 millones desde US$ 523.6 millones, ya que Sea gastó más para ganar participación de mercado en nuevas geografías.

Sea está tratando de consolidar su éxito inicial en Brasil, donde lanzó su negocio de compras en línea en el 2019. La compañía enfrenta una intensa competencia del gigante latinoamericano del comercio electrónico MercadoLibre Inc. Mientras tanto, Shopee, la rama de compras en línea de Sea, está saliendo de Francia, retirándose de un mercado importante tan solo unos meses después de lanzar su primera incursión en Europa.

Sea pronosticó entre US$ 2,900 millones y US$ 3,100 millones en reservaciones de entretenimiento digital, y dijo que la actividad en línea se moderará a medida que las economías se abran después de la pandemia. Eso contrasta con las reservaciones del año pasado de US$ 4,600 millones.

Por primera vez, Sea dio un pronóstico de ingresos para la rama de servicios financieros SeaMoney, proyectando entre US$ 1,100 millones y US$ 1,300 millones para este año.

Los ingresos del cuarto trimestre de Shopee, la unidad de comercio electrónico de Sea, aumentaron un 89% a US$ 1,600 millones.

Los ingresos de Garena, la unidad de entretenimiento digital de Sea, se duplicaron a US$ 1,400 millones.