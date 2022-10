Elon Musk y Twitter Inc aún no han llegado a un acuerdo para poner fin al litigio y despejar el camino para que la persona más rica del mundo cierre su tratado de US$ 44,000 millones por la plataforma de redes sociales, dijeron el miércoles a Reuters dos fuentes familiarizadas con el litigio.

“Hay que estar atentos al expediente”, dijo una de las fuentes.

El equipo legal de Twitter y los abogados de Musk ofrecieron sus actualizaciones el martes al juez que supervisa el litigio para tratar de superar la desconfianza mutua y encontrar un proceso para cerrar el acuerdo.

Está previsto que Musk declare el jueves en Austin (Texas).

“Ese es el punto de presión”, dijo una segunda fuente.

Musk canceló un testimonio a finales de septiembre citando la preocupación por la posible exposición de un abogado de Twitter a alguien que más tarde dio positivo por COVID-19, según una presentación judicial hecha pública el miércoles.

Musk, que también es director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc, dijo en julio que se alejaba del acuerdo de adquisición anunciado en abril porque descubrió que Twitter supuestamente le engañó sobre la cantidad de cuentas falsas, entre otras afirmaciones.

(Con información de Reuters)