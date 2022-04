Parece que Elon Musk comprará Twitter Inc. por US$ 43,000 millones, lo que convertiría el acuerdo en una de las compras apalancadas más grandes en la historia de Wall Street y le daría al guardián de Tesla Inc. una posición poderosa en las redes sociales.

Sin embargo, los números son poco precisos, al igual que las intenciones de Musk. Ambos factores prometen hacer de este acuerdo un posible desastre y obligarán a los inversionistas, gerentes, usuarios y la sociedad a pensar más clara y seriamente sobre el papel que juegan las empresas de redes sociales en una era marcada por la propaganda viral y la desinformación.

Las compras apalancadas generalmente implican tomar empresas que cotizan en bolsa y transformarlas en privadas acumulando deuda sobre ellas y utilizando su flujo de caja para pagar esas obligaciones. En el camino, las firmas que se hacen cargo de las empresas están destinadas a hacer que sus objetivos sean más competitivos e innovadores. Esa es la teoría, de todos modos.

La ola de adquisiciones que comenzó en la década de 1980 y llegó a su punto máximo en el 2007 estuvo plagada de acuerdos que terminaron mal. El panorama de compras apalancadas se calmó después de la crisis financiera del 2008, pero los buenos retornos para inversionistas y las bajas tasas de interés hicieron que las transacciones alcanzaran nuevos máximos en los últimos años. Si Musk obtiene a Twitter, inevitablemente se convertirá en un caso de estudio destacado de la eficacia de las compras apalancadas.

Por supuesto, la presencia de Musk significa que la compra no solo implica una cosa, así que examinemos los números. Musk dice que está prometiendo US$ 21,000 millones de su propio dinero y supuestamente venderá una parte de las acciones de Tesla para recaudar esos fondos. Los bancos le prestarán US$ 12,500 millones, garantizados por US$ 62,500 millones adicionales de sus acciones de Tesla. El resto del precio de compra y otros costos se financiarán con una deuda de US$ 13,000 millones que asumirá Twitter. Puede leer a mi colega Matt Levine para obtener un mayor detalle de la transacción, pero al final del día, Twitter tendrá alrededor de US$ 1,000 millones en pagos de intereses adeudados anualmente.

¿Quizás eso será manejable? Es difícil de determinar. Los flujos de efectivo proyectados de Twitter (el dinero que recauda antes de contabilizar los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización) se estiman en alrededor de US$ 1,430 millones este año y US$ 1,850 millones en el 2023. Por lo tanto, los pagos de deuda consumirán una gran parte de los flujos de efectivo de Twitter.

Los propietarios de viviendas sumergidos en una gran hipoteca y los pagos de intereses relacionados podrán simpatizar con la situación financiera en la que Musk puede estar poniendo a Twitter. Musk también tendrá que pagar alrededor de US$ 1,000 millones en pagos de intereses, y si las acciones de Tesla enfrentan problemas, podría verse en aprietos, pero dejemos su billetera fuera de la ecuación por ahora. Twitter mismo tendrá que trabajar a toda velocidad para ganar la cantidad de dinero que necesita para ser rentable y autosuficiente.

Así que habrá presión sobre Musk para que las finanzas funcionen. Se dice que tiene grandes planes para hacer eso, que hasta ahora parecen equivaler a un mazo de cartas no revelado que recientemente mostró a sus patrocinadores. Pero también dijo que no está interesado en Twitter por razones económicas, lo que hizo que algunos posibles financistas se abstuvieran. El acuerdo “no tendría mucho sentido para la mayoría de los inversionistas de capital privado”, según Bloomberg News.

Pero Musk convenció a Morgan Stanley, Bank of America Corp., Barclays Plc y otros grandes jugadores, en parte debido a lo que Bloomberg News describió como su “entusiasmo por el acuerdo”. El entusiasmo solo lo lleva hasta cierto punto, pero las grandes instituciones como Morgan Stanley supuestamente han realizado los procesos de diligencia.

¿O tal vez también quieren continuar congraciándose con Musk para poder estar bien posicionados para obtener el flujo de negocios de Tesla? ¿Quizá un poco de ambas cosas? El tiempo lo dirá. Los inversionistas expresaron cierto optimismo, subiendo el precio de las acciones más de 3% el lunes, aunque todavía se encuentra bajo el precio de oferta de US$ 54.20 por acción.

Musk aún no ha proporcionado detalles significativos sobre qué hará exactamente para acelerar los motores de Twitter. Ha sido un líder eficaz y audaz en Tesla, pero Tesla fabrica vehículos eléctricos; no es una empresa de medios. La destreza gerencial a menudo no se replica en diferentes tipos de negocios. Y las empresas de medios han encontrado desafiante la era digital, con la desaparición de la publicidad o la dificultad para encontrar nuevos canales y asegurar ingresos por suscripción.

Las empresas de medios también brindan un servicio público. En un mundo ideal, las empresas de medios responsables mantienen informados a los usuarios, monitorean cómo se usa el poder y cómo evoluciona la sociedad y brindan foros para las ideas. Musk ha utilizado las redes sociales para jugar con sus intereses comerciales, trolear a quienes no le agradan y entrar en conflicto con la ley y los reguladores.

Nada de eso es un ingrediente para la gestión de medios ejemplar. Como también aprendimos de las innumerables tribulaciones de Facebook y Twitter para monitorear la propaganda y la desinformación, las compañías de redes sociales deben hacer un mejor trabajo al examinar la información en sus plataformas. Musk no muestra signos de estar a la altura de esa tarea.

Sí, es fascinante ver a Musk hacer lo suyo e interesante (y a menudo pertubador) ver cuánto se desvía en el camino, pero las empresas de medios son importantes. Dan forma al diálogo público ya las conversaciones privadas. Y el precio de la bufonería y la delincuencia supera los US$ 43,000 millones.