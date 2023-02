Sin embargo, Musk podría tardar un poco más en superar al titán francés del lujo, después de revelar esta semana que donó 11.6 millones de acciones de Tesla a causas benéficas no identificadas entre agosto y diciembre. Las acciones valían unos US$ 1,900 millones, según los precios promedio de los días en que Musk donó los títulos.

La revelación se produce cuando Musk, de 51 años, ha reducido la distancia que lo separa de Arnault a menos de US$ 10,000 millones, en un contexto de creciente demanda de los vehículos eléctricos de Tesla.

Musk ahora tiene una fortuna de unos US$ 184,000 millones tras su última donación, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Esta cifra es inferior al máximo de más de US$ 300,000 millones alcanzado a fines de 2021, antes de que decidiera comprar Twitter en una compra apalancada cerca del punto álgido del mercado tecnológico, pero representa un aumento de casi US$ 50,000 millones este año.

Musk, director ejecutivo de Tesla y el mayor accionista individual, donó previamente acciones de la compañía en 2021 por un valor aproximado de US$ 6,000 millones, convirtiéndose en ese momento en una de las donaciones filantrópicas más grandes de la historia.

El destinatario de la donación fue revelado posteriormente como la Fundación Musk, que recientemente proporcionó fondos a proyectos de educación y eliminación de carbono, así como a organizaciones sin fines de lucro en el área alrededor de Brownsville, Texas, cerca de su puerto espacial SpaceX.

Gran parte del patrimonio de Musk sigue invertido en acciones de Tesla, aunque SpaceX ha aumentado su participación en los últimos años. Musk vendió más de US$ 20,000 millones en acciones de Tesla el año pasado, mientras trataba de apuntalar su compra de Twitter.