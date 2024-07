El presidente de la UCAP, Olivier Díaz, sostuvo que las cervecerías artesanales tienen un conflicto latente en torno a la ubicación de las plantas de producción, que sujeta a normativa de cada municipalidad, deberían estar instaladas en zonas industriales, similar a como ocurre con actividades de gran producción. Esta exigencia, según el representante, no se condice con la realidad de este mercado artesanal, toda vez que en su mayoría, está formado por pequeñas firmas que mantienen producciones menores.

“La mayor parte de cervecerías produce entre 1,000 y 2,000 litros mensuales, por lo que su planta de producción fácilmente demanda de entre 80 y 100 metros cuadrados (m2). Esas áreas, por ser tan pequeñas, no se encuentran en las zonas industriales como Ate Vitarte, Lurín, Villa El Salvador u otros, y si se ubican tienen un valor de alquiler mayor”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: Cuatro de cada 10 peruanos disminuyen consumo de bebidas alcohólicas

Díaz explicó que los propietarios de locales en zonas industriales, por lo general, requieren de una demanda superior a los 400 m2 para otorgar una tarifa de alquiler rentable. “Por ejemplo, en mi caso, la producción es un poco más elevada que el promedio de cervecerías, con 10,000 litros mensuales. La planta que tengo es de 400 m2 en Villa El Salvador y el precio de renta por m2 es de alrededor US$ 7 a US$ 8, lo cual se puede elevar a US$ 14 o US$ 15 por m2, cuando se trata de espacios más pequeños”, explicó.

Además, el representante agregó que la ubicación de las cervecerías en dichas zonas limita su actividad comercial, teniendo en cuenta que la mayoría de las firmas manejan el concepto de “vender donde producen”, lo cual no es posible en una zona industrial.

“Nosotros queremos normalizar el consumo de cerveza artesanal, pero es necesario tener las condiciones. Pagar más por m2 en una zona industrial aumenta el costo de producción, considerando que ahora mismo los márgenes ya están bastante afectados”, expresó Díaz.

Consumo de cerveza artesanal

El presidente de la UCAP señaló que el leve aumento de 5% en el primer trimestre del 2024 genera un escenario de optimismo para los empresarios del sector, tras periodos de contracción desde fines del 2022.

“Hay una recuperación sobre todo del consumo en bares por encima de lo que se puede comprar para casa. En el primer trimestre, el segmento barril tiene una participación en las ventas de 55%, mientras que el de botellas y latas es de 45%”, precisó.

Díaz recordó que en el 2023 se vendieron 2.5 millones de litros, cuya cifra estuvo por debajo de los 2.9 millones que se alcanzaron en el 2022. Este mal panorama del año pasado ocurrió, pese a la apertura de puntos de venta de cerveza en barril, los cuales no lograron sumar un mayor volumen de ventas para el sector.

“La reducción del turismo principalmente en el sur del país, el ciclón Yaku, la inestabilidad política, el crecimiento del consumo de bebidas ‘ready to drink’ (RTD), entre otros eventos, fueron algunos de los factores que jugaron en contra de las cervecerías artesanales”, afirmó el representante.

El dato

La UCAP estima que en el país existen alrededor de 100 cervecerías artesanales, siendo que 60 se encuentran en Lima y 40 en provincias.

LEA TAMBIÉN: Inti Distillery y la cítrica fórmula más allá del gin desde el corazón de Cusco

Temas que te pueden interesar sobre cervecerías artesanales:

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.