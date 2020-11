“El gobierno declaró el estado de emergencia y la cuarentena en pleno proceso de matrícula, a una semana de empezar las clases. Pero decidimos empezar en la fecha establecida. Esa decisión muestra la cultura y transformación digital que ha vivido la UPC a lo largo de la última década”, cuenta el rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Edward Roekaert.

La UPC pudo comenzar clases a tiempo porque desde antes de la pandemia contaba con 100 sistemas que apoyan la educación a distancia y pudo prestar más de 1.000 ipads y laptops a los alumnos que no contaban con equipos para estudiar desde casa. Sin embargo, la mayor preocupación fue enfrentarse a los problemas de conectividad que el país presenta.

Adicionalmente a los refuerzos a las herramientas digitales (softwares, licencias, plataformas digitales, medidas de ciberseguridad, etc.), la universidad invirtió entre S/ 10 millones y S/ 12 millones para apoyar la continuidad de los estudios, por ejemplo, en alquileres y préstamos de equipos, chips de conectividad y recargas.

Entre un 10% y 15% de alumnos tuvo dificultades económicas para continuar con sus estudios. La UPC ofreció becas temporales y financiamiento a tasa cero para contrarrestar el efecto. Por ello, la universidad ha tenido que postergar ciertos proyectos de infraestructura y mantenimiento.

“Ese porcentaje incluye a alumnos que no iniciaron los estudios y a los que durante el semestre decidieron, por una razón u otra, abandonar. En general hemos tratado que el retiro no sea por temas económicos. La gran mayoría de casos ha sido por temas de salud, no necesariamente porque se hayan contagiado o hayan tenido un caso dramático en su casa, sino por ansiedad”, revela Roekaert.

El rector de la UPC asegura que a partir del segundo semestre de estudios se ha notado una recuperación. Sin embargo, la morosidad del semestre alcanzó, en pregrado, aproximadamente 25%, el doble con respecto a períodos anteriores. “Vemos con optimismo los próximos años, pero somos conscientes de que tenemos que ser cuidadosos. El 2021 va a continuar siendo en su mayoría a distancia”, puntualiza la autoridad académica.

UPC Box

Hoy se llevará a cabo la feria virtual UPC Box para aclarar las dudas de los futuros estudiantes sobre la oferta de 48 carreras universitarias. Habrá más de 100 transmisiones en vivo en 20 boxes, o salas grupales, con la participación de los decanos, directores y expertos de diversas especialidades.

Los jóvenes podrán ingresar a una sesión de orientación vocacional, realizar tests en línea y recibir asesoría gratuita con psicólogos. También se dará información sobre becas y financiamientos, así como asesoría personalizada de admisión.

“La UPC ha decidido transformar la realidad de lo que eran los eventos en los campus o las grandes ferias de orientación para mostrar a los estudiantes su oferta académica”, dice Roekaert. Se calcula que entre 6.000 y 8.000 personas asistirán a la feria virtual.