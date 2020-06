Empresas







“El dinero no está”, dice alemana Wirecard que debe a acreedores US$ 4,000 millones Wirecard se convirtió en el primer miembro del prestigioso índice DAX de la bolsa de Fráncfort en caer en quiebra, menos de dos años después de convertirse en una de las 30 principales compañías con cotizaciones bursátiles de Alemania, con una valorización de mercado de US$ 28,000 millones.