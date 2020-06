La firma nipona de telecomunicaciones SoftBank Group Corp reveló una serie de transacciones para vender más de US$ 21,000 millones en acciones del grupo estadounidense de telefonía T-Mobile US Inc, parte de un plan para captar US$ 41,000 millones con el fin de recomprar acciones y reducir deuda.

Las acciones de SoftBank han duplicado su valor desde mediados de marzo, a pesar de la incertidumbre económica alimentada por la pandemia, mientras el CEO Masayoshi Son ha dado pasos para deshacerse o reducir sus participaciones en otras empresas como Alibaba Group Holding.

Si bien las desinversiones han financiado una serie de recompras de acciones, complaciendo a los inversores, incluyendo el fondo de inversiones Elliott Management Corp, han suscitado preocupación entre las agencias de calificación crediticia sobre la situación financiera del conglomerado japonés.

Las desinversiones se han producido después de las pérdidas en varias de las inversiones de SoftBank, entre ellas en el grupo de espacios de oficina compartidos WeWork y la firma de pagos Wirecard AG. Además, el grupo suspendió los planes para captar fondos con los que crear un sucesor para Vision Fund, de US$ 100,000 millones.

Muchas de las acciones de T-Mobile vendidas por SoftBank fueron adquiridas por la propia T-Mobile, que a su vez las venderá al mercado abierto y a inversores privados. El director de operaciones de SoftBank, Marcelo Claure , adquirirá acciones de T-Mobile por más de US$ 500 millones, según los registros a las autoridades bursátiles.

En total, SoftBank se deshará de dos tercios de su participación de 24.6% en T-Mobile. La compañía también le otorgó a Deutsche Telekom AG, propietaria de una participación de 43.6% en T-Mobile, opciones de compra para adquirir sus acciones restantes de T-Mobile. Las opciones de compra vencen en el 2024.

SoftBank pagará a T-Mobile una comisión de US$ 300 millones por facilitar las transacciones.