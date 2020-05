Empresas







Efromovich, ex accionista mayoritario de Avianca, y USAarospace dispuestos a invertir en Alitalia USAerospace Partners, grupo estadounidense de compañías especializadas en operaciones aéreas (mantenimiento, carga, etc.), adelantó que está dispuesto a invertir US$ 1,500 millones, por lo que solicitó una reunión con los ministros involucrados.