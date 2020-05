Las aerolíneas de América Latina tienen el doble de probabilidades de un incumplimiento en el próximo año que las operadoras en otras partes del mundo. La ayuda de los Gobiernos ha tardado en materializarse en la región, exponiendo a las compañías a las restricciones de los viajes y la cancelación de servicios.

Existe una probabilidad media de incumplimiento del 11% para las principales aerolíneas latinoamericanas durante el próximo año, encabezadas por Grupo Aeroméxico SAB, que tiene una probabilidad potencial de impago de casi el 19%, según una prueba de estrés de RapidRatings International Inc. proporcionada a Bloomberg. La probabilidad de incumplimiento global a un año es de alrededor del 5%.

“El verdadero reto aquí es que ninguna de las aerolíneas tiene forma de pronosticar la duración de esta crisis”, dijo James Gellert , líder ejecutivo de RapidRatings, con sede en Nueva York, que analiza la salud financiera de las empresas de todo el mundo. “Las aerolíneas latinoamericanas son relativamente débiles”.

RapidRatings había identificado a Avianca Holdings SA como la línea más vulnerable antes de que la segunda mayor operadora de la región solicitara la protección frente a acreedores el 10 de mayo, diciendo que el impacto de la pandemia de COVID-19 la había obligado a reestructurarse. Tiene previsto continuar operando durante todo el proceso, pero la bancarrota generó temores, ya que los inversores rehuyeron de la deuda de los operadores en la región, empujando los rendimientos de los bonos aún más en territorio de estrés.

Según el análisis, que contabiliza una caída en los beneficios y el deterioro de las condiciones macroeconómicas, Azul SA, con sede en Brasil, tiene una probabilidad de incumplimiento del 10% durante el próximo año y Gol Linhas Aereas Inteligentes SA una probabilidad del 3,3%.

Gol, con sede en Brasil, dijo que tiene una liquidez total de 4,000 millones de reales (aproximadamente US$ 683 millones), suficiente para cubrir gastos y deudas durante más de 10 meses.

“Gol hizo las reducciones de costos necesarias rápidamente y aumentó su liquidez para soportar la crisis”, escribió un representante de la compañía en un correo electrónico. “Confiamos en que nuestro balance general resistirá estas condiciones del mercado y que, como aerolínea de bajo costo y bajas tarifas, estamos bien posicionados para una recuperación del sector aéreo”.

En medio de la pandemia de COVID-19, los vuelos a través de América Latina y el Caribe se han desplomado un 93% este año hasta finales de abril, el mayor descenso de cualquier región excluyendo África, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Dado que es probable que la demanda se recupere lentamente, incluso después de que se levanten las prohibiciones de viaje, las aerolíneas enfrentan al menos US$ 18,000 millones por pérdida de ingresos de tráfico de pasajeros este año.

La industria ha pedido a los gobiernos que intervengan con ayuda económica, exenciones fiscales y otras medidas. Brasil parece ser el primero en responder, y ha preparado un paquete de aproximadamente 4,000 millones de reales (US$ 680 millones) en créditos, lo que podría proporcionar un impulso a las mayores operadores del país, Azul, Gol y Latam Airlines Group SA. Las aerolíneas no han dicho si aceptarán las condiciones.

Otros gobiernos no son tan ágiles en proporcionar el tipo de ayuda que han ofrecido las Administraciones de EE.UU. y Europa, y las aerolíneas están recortando nóminas, aplazando pagos de alquileres de aeronaves y negociando con los bancos los pagos de deuda a corto plazo.

Aeroméxico, cuyos bonos por US$ 400 millones que emitió en enero ahora se negocian a una rentabilidad de más encima del 50%, está tomando sus propias medidas para apuntalar la liquidez y reducir los costes, dijo el director financiero Ricardo Sánchez Baker .

Ha alcanzado acuerdos con proveedores y empleados que le permitirán reducir los costos en un 50% en el segundo trimestre. Un acuerdo para ampliar su relación con el programa de lealtad Aimia Inc. proporcionará US$ 100 millones en financiamiento, y la compañía está negociando ventas y arrendamientos, así como financiamiento de deuda, dijo Baker en un correo electrónico. En general, estima que podrán obtener una liquidez de más de US$ 400 millones con esas iniciativas.

RapidRatings dijo que el operador mexicano está en la categoría de “alto riesgo”, según su puntuación de salud financiera, y hay pocas señales de que el Gobierno mexicano esté dispuesto a brindarle ayuda.