Dunkin Brands Group Inc, matriz de las cadenas de comida rápida Dunkin' Donuts y Baskin Robbins, está cerca de cerrar un acuerdo de venta a una compañía de restaurantes apoyada por capitales privados por unos US$ 106 por acción, informó el diario New York Times citando a fuentes.

Dunkin sería vendida a Inspire Brands, una compañía con múltiples marcas de restaurantes, en un acuerdo que podría hacerse público el lunes, reportó el diario citando a dos personas con conocimiento de las negociaciones.

Dunkin' Brands no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Inspire Brands Inc., anteriormente Arby’s Restaurant Group Inc., es una compañía tenedora y propietaria y franquiciadora de las cadenas de restaurantes Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy John’s y Rusty Taco.