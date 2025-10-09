La peruana Draf Máquinas Industriales, especializada en la fabricación de maquinaria de envasado y empaque, anunció la construcción de su segunda planta en el parque industrial de Carabayllo (Lima). De este modo, la compañía se prepara para aumentar su capacidad productiva.

“Es un proyecto de mediano a largo plazo, ya que todavía debemos implementar el equipamiento necesario”, señaló su gerente general, Raúl Álvarez Yarcuri, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

La nueva planta contará con 3,000 metros cuadrados (m2) destinados a la producción, la cual se sumará a su primer centro de producción de 1,200 m2, actualmente utilizada como almacén para sus dos marcas: Drafpack y Foodtech.

Drafpack ofrece soluciones de envasado como sacheteras, dosificadoras y selladoras, entre otros equipos; mientras, Foodtech desarrolla máquinas especializadas para líneas de procesamiento de café, cacao, cereales, frutas, lácteos y productos extruidos. “Tenemos maquinarias capaces de fabricar entre 20 y 100 unidades por minuto, dependiendo del modelo y las necesidades específicas de cada cliente”, explicó.

Aunque su principal mercado es la industria alimentaria, la compañía también atiende a los sectores farmacéutico, cosmético y químico, ampliando así su presencia en diversas cadenas productivas.

Perspectiva de crecimiento

Álvarez estimó que Draf Máquinas Industriales cerrará el 2025 con un incremento de 5% respecto al año anterior.

“En la actualidad nuestras ventas se mantienen al nivel del 2024, pero tradicionalmente la facturación aumenta en el último trimestre, entre setiembre y diciembre”, precisó.

Draf Máquinas Industriales exporta sus equipos a Bolivia y Ecuador, destinos que absorben alrededor del 20% de su producción.