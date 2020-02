El nuevo servicio de ‘streaming’ de Walt Disney Co, Disney+, alcanzó los 28.6 millones de suscriptores de pago esta semana, anunció la compañía, luego de reportar ganancias trimestrales que superaron las previsiones de Wall Street.

Las acciones de Disney cayeron 0.6% en una sesión volátil tras la entrega de resultados.

Los resultados mostraron que Disney tuvo una fuerte entrada en la guerra del ‘streaming’, dominada por Netflix Inc. La empresa dueña del canal de deportes ESPN está tratando de transformar su negocio para captar nuevas audiencias.

Analistas de tres corredurías esperaban más de 20 millones de suscriptores para Disney+, que está disponible en cinco países, entre ellos Estados Unidos.

Netflix, que comenzó a ofrecer videos online hace 13 años, cuenta con 67.7 millones de suscriptores pagados en Estados Unidos y Canadá.

Los suscriptores de Hulu, un servicio de ‘streaming’ que ahora controla Disney, subieron a 30.7 millones el lunes, según la compañía. Los clientes de ESPN+, en tanto, llegaron a 7.6 millones esta semana.

"(Creo que) ahora estamos bien posicionados no para solo resistir las fuerzas disruptivas de la tecnología, sino también para prosperar en un entorno de medios cada vez más dinámico", dijo el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger.

Las ganancias trimestrales de Disney crecieron con la ayuda de los parques temáticos de la empresa y el sólido desempeño de la película animada "Frozen 2".

Excluyendo ciertos ítems, Disney ganó US$ 1.53 por acción, por encima de la estimación promedio de los analistas de US$ 1.44, según datos de IBES de Refinitiv. Los ingresos, por su parte, aumentaron a US$ 20,900 millones, 36% más que el año anterior.