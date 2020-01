Walt Disney Co. eliminará el nombre de Fox de futuras películas 10 meses después de completar la adquisición por US$ 71,000 millones de los activos de entretenimiento de 20th Century Fox, con lo que abandona una marca estrechamente vinculada al imperio mediático de Rupert Murdoch.

Las futuras películas del estudio tendrán la marca 20th Century Studios, y la división de arte Fox Searchlight se convertirá en Searchlight Pictures. Los empleados de esas divisiones ya han cambiado sus direcciones de correo electrónico a los nuevos nombres.

Si bien Disney hizo recortes en el personal del antiguo estudio de Fox, aún está lanzando las películas de la compañía adquirida. Se espera que Disney continúe utilizando las marcas 20th Century y Searchlight, particularmente para películas con clasificación R como "Deadpool", que no serían apropiadas para el sello familiar de Disney.

La nueva marca aparecerá en los próximos lanzamientos "Downhill", con Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, y "Call of the Wild", protagonizada por Harrison Ford. Variety informó el cambio de nombre el viernes temprano.

Fox Corp., un negocio separado controlado por la familia Murdoch, continúa operando Fox News Channel, la red de transmisión Fox y otros negocios de medios.

El cambio de marca es una especie de restauración: 20th Century Fox se formó a partir de la fusión de Twentieth Century Pictures y Fox Film Corp. en 1935.