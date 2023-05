Debido a que el día central, por lo general, los restaurantes de todo tipo de comida están abarrotados de familias que buscan agasajar a su madre, abuela, tía, madrina u otro familiar por la fecha especial.

El peruano, refiere la empresaria gastronómica, no es de realizar reservas con antelación o si es que lo hace, es al último minuto.

“ Muchos restaurantes no hacen reservas debido a que el peruano no está acostumbrado a ser puntual, por lo que es complicado que el día central se hagan reservas. Mayormente las familias van temprano (al restaurante a celebrar). No hay restaurante que no registre colas el día central. Incluso ya hay familias que prefieren festejar desde el viernes”, indica.

Así indicó que las familias generalmente gastan -en promedio- S/ 80 por persona en un restaurante . “Otras familias pueden gastar S/ 100 si almuerzan cuatro personas en una pollería. Lo bueno es que hay un abanico de opciones para salir a comer fuera de casa y para todo tipo de bolsillo. Hay de todo”, acota.

De este modo, la expectativa para este año sobre la campaña por el día de la Madre es positiva ya que los restaurantes proyectan facturar entre 20% a 30% más que en domingo común. “Si no es más”, dice Chávez. En caso de aquellos que atienden solo para la hora de almuerzo (una vez al día); mientras que aquellos que también atienden de noche, se prevé que facturen 40% más que un domingo tradicional.

“Proyectamos con mucho optimismo vender más que en prepandemia. Ahora tenemos un poco más de tranquilidad por lo que vamos a superar las ventas de prepandemia o igualarlas. Los restaurantes están con muchas ganas de salir adelante y de trabajar”, afirma.

Justamente, ante la mayor expectativa de consumo es que, en el caso de El Rocoto -restaurante arequipeño que lidera Blanca Chávez y que en 2025 cumplirá 40 años- comenzará a atender también de noche desde fines de junio .

“La gente está ávida por salir a cenar y de disfrutar de espectáculos en horas de la noche. Nosotros en 2025 estamos cumpliendo 40 años, por lo que, en tres meses, vamos a comenzar a ofrecer nuestra carta también de noche. La comida arequipeña también se puede probar de noche ya sea un Chupe de Camarones o un Picante de Camarones”, comenta.

“Este va ser un año, si seguimos con estabilidad económica y política”, subraya.

Los otros sectores con chance

Para el experto José Ruidías, socio de Global Trade Marketing y profesor en Pacífico Business School, hay otros cuatro sectores que también tienen chance de mejorar sus niveles de facturación por esta fecha especial.

La primera es la tecnología , ya que hay “una necesidad de las madres, de todas las edades, de volverse tecnológicas. Por lo que hay una oportunidad para aquellos sectores dedicados a la venta de celulares, tablets, laptops, entre otros artículos relacionados con la tecnología, que en esta campaña van a relucir”.

El segundo es electrodoméstico que sigue siendo -para el especialista- una opción de regalo sobre todo los artefactos de línea blanca. “Esta es una de las campañas más importantes para este sector por lo que es una de las categorías que más se va a favorecer”.

El tercero es la categoría de cuidado personal , especialmente aquellos productos dirigidos a la belleza de las agasajadas tales como perfumes o cremas del cuidado de la piel. Y el cuarto son aquellos servicios que brindan experiencias como las peluquerías, conciertos y restaurantes, entre otros.

En ese contexto, el especialista recomendó a los diversos sectores productivos o emprendedores promover una conexión emocional entre el consumidor y sus productos, más allá del precio u ofertas.

“Ello implica tratar de conectar la festividad, como el día de la Madre, con el producto o servicio, partiendo de la sensibilidad que tenemos todos en esta época del año. Por ejemplo, una peluquería puede conectar con la campaña desde el punto de vista emocional al promover que va a relucir a la mamá en su día. Lo mismo que aplica para otras categorías”, detalla.

