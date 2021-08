El mercado de soluciones con utilización de drones para industrias como la minería, agricultura y bienes raíces en el Perú viene en franco ascenso; y cada vez se está evaluando el ingreso de esta tecnología a nuevos sectores. En el comercio y la logística ya hay algunas empresas que vienen realizando proyectos piloto para hacer más rápida la entrega del servicio delivery.

Ante esta tendencia en la industria, el gerente general de DYM Drones, Diego Fernández, indicó que en el mediano plazo la utilización de los drones va a ser cada vez más importante en el mercado peruano, y no solo en los sectores de la agricultura o minería donde ya operan, sino también en el comercio donde ya se están haciendo pruebas con drones para entrega a domicilio.

“Además de Ripley tengo entendido que otra empresa va a ingresar a hacer el mismo servicio en el Perú, pero no puedo adelantar por un tema de confidencialidad. Esta iniciativa de entregas a domicilio a través de drones ya se viene analizando desde hace algunos años en la región, y vemos que en estos tiempos se vienen acelerando los proyectos”, sostuvo el ejecutivo.

Según refirió, en el Perú hay alrededor de 15 empresas formales que brindan servicios de soluciones con drones; y varias de ellas están interesadas en ingresar al servicio delivery para el comercio minorista. El potencial de explorar este mercado viene por el problema del tráfico que existe en los diferentes distritos de Lima, lo cual retrasa los pedidos en línea.

“Con el uso de drones hacer una entrega tomaría tan solo entre tres y cinco minutos, desde el centro logístico hasta el domicilio del comprador. Por un tema de costos, los primeros distritos para poner en marcha este servicio son San Isidro y Miraflores, pero también hay potencial en las playas del sur chico de Lima”, señaló Fernández.

Tecnología

El gerente general de DYM Drones explicó que los drones que se utilizan para el servicio delivery son los que tienen seis motores como mínimo, pero lo recomendable es que tengan ocho motores para levantar la mayor cantidad de peso. Asimismo, utilizan una cámara que transmite en vivo por las zonas donde está sobrevolando; también debe contar con un receptor RTK y una señal redundante con frecuencia para alcanzar una mejor precisión.

“Actualmente estamos analizando nuestro posible ingreso al servicio delivery para empresas a través de drones. También hay una empresa que se ha contactado con nosotros para ver este tema. Con este servicio estamos en fase de desarrollo teórico y esperamos realizar pruebas piloto muy pronto”, comentó el ejecutivo.

Reglamentación

En relación a la reglamentación, Diego Fernández señaló que hay una norma antigua del 2015 que aún está vigente y que hoy se necesita actualizar ante el avance de la industria de los drones para los diferentes sectores de la industria.

“La norma técnica complementaria 001-2015 fue aprobada por el Congreso, pero hasta el día de hoy no se encuentra reglamentada, por lo cual no es aplicable aún en el Perú”, dijo.

Fernández explicó que esta normativa no permite hacer vuelos más allá de la línea de visión. “Sin embargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que es parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ya viene elaborando un proyecto de reglamento para la nueva ley que está orientada para aquel que va a trabajar de manera profesional con la tecnología de drones”, comentó.

Otros sectores

Los drones comenzaron a utilizarse a todo nivel de la industria en el Perú desde hace cuatro años, pero es en los dos últimos años que se ha visto una gran explosión de este servicio, tanto en minería como en agricultura y bienes raíces, lo cual ha impactado en mayores ingresos para las empresas que realizan estos servicios con drones.

Las empresas de tecnología con drones en agricultura realizan dos tipos de servicios, uno es lo que se conoce como la agricultura de precisión, es decir mediante la utilización de una cámara multiespectral se analizan los estados de las plantas y de los sembríos y se detectan posibles apariciones de plagas o insectos. También se utilizan drones para la fumigación de productos fitosanitarios.

En tanto, uno de los principales usos de los drones en la minería, es que pueden ser utilizados para mapear el área rápidamente, optimizar las rutas de transporte y brindar información de control. A su vez, permiten a los operadores mineros comunicar sus planes, preparar informes, recibir novedades sobre el progreso del trabajo y gestionar áreas de depósito y pozos. Algunos drones también trabajan en la seguridad con inspección de perímetros y taludes.

Con respecto a los bienes raíces, las inmobiliarias están viendo el potencial de la utilización de los drones para promover la venta de propiedades e incluso para la delimitación de terrenos. Asimismo, esta tecnología permite realizar los mismos vuelos una y otra vez, y apreciar el avance de la construcción de una obra.

Costos

El gerente general de DYM Drones indicó que la contratación de un dron para realizar trabajos de agricultura de precisión podría costar entre US$ 10 y US$ 15 por hectárea; mientras que en el sector minero un servicio de vuelo para monitorio podría costar más de US$ 250. “La cifra puede ser muy variable dependiendo de lo que solicite el cliente”, dijo Diego Fernández.

Con respecto al servicio delivery para el sector retail, el ejecutivo indicó que puede resultar económico si el volumen que se transporte es considerable. “El costo de este servicio es variable, podría ser de S/ 10 en adelante, dependiendo del volumen”, mencionó.