Tras tres días de haber ocurrido el derrame de petróleo ocasionado por la descarga del crudo en la Refinería La Pampilla, de la española Repsol, más de dos kilómetros de playas en los balnearios del distrito de Ventanilla amanecieron llenos de crudo, dejando esta zona totalmente inaccesible.

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro hizo un recorrido desde la playa Cavero hasta el balneario Costa Azul donde confirmó que el petróleo sigue extendiéndose conforme pasan las horas y en el que observa que los trabajos de remoción del crudo de parte de la Refinería La Pampilla, de Repsol se realizan de manera lenta por el poco personal asignado.

“Hay sólo quince personas para limpiar dos kilómetros y medio de playa. Esto es una burla, no es posible que no se haya hecho nada en tres días. El petróleo ya está incluso 30 centímetros debajo de la arena lo que dificulta estos trabajos. Nuestro personal no descansa y sigue apoyando con la limpieza pero es casi imposible poder dejar la playa como estaba antes, es una pena”; dijo el burgomaestre.

En declaraciones a Canal N dijo que ha pedido explicación o alguna respuesta de la empresa petrolera pero hasta el momento no ha tenido ninguna comunicación pese a la insistencia tras ocurrido el evento.

Pedro Spadaro pidió apoyo del Presidente Pedro Castillo ante desastre ecológico que afecta las playas Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero se declare en emergencia ambiental su distrito y que visite Ventanilla para comprobar la gravedad de este problema que está dañando el ecosistema y la población.

“Esto es un atentado terrible contra el ecosistema, contra nuestra fauna marina y la salud de la población. Necesitamos que se declare en emergencia todo este sector para que las Fuerzas Armadas nos apoye con su personal y maquinaria de manera que en menos tiempo podamos limpiar nuestro litoral”, pidió Spadaro.

Cabe señalar que debido a la corriente, el crudo ya llegó a las playas de los distritos de Santa Rosa y Ancón y amenaza con seguir extendiéndose hacia otras zonas. Esta tarde el alcalde sostendrá una reunión de urgencia con el Ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, para ver qué medidas adoptar ente este grave problema que ha sido ya catalogado por especialistas como un desastre ecológico.