La suspensión de clases escolares y universitarias llegó de manera imprevista para muchos colegios privados que ya habían iniciado las clases.

Pensando que solo sería un tiempo corto de ausencia, muchos no diseñaron un plan para mantener las clases, situación que se agravó cuando se decretó la cuarentena nacional para prevenir la expansión del covid-19.

Según cifras del Ministerio de Educación, en la región de Lima hay 6,700 colegios privados y solo 1,200 de estos cuentan con una plataforma para clases online que cumple con los requisitos del Minedu.

“Más de 5,000 colegios no tienen las herramientas necesarias y hoy muchos de estos brindan clases con herramientas digitales populares pero que no cumplen con lo indispensable para promover una buena lección educativa”, indicó Alex Jorge Mamud, fundador del Instituto Superior Tecnológico Privado Abaco.

Planes de Abaco

Así, frente a la coyuntura, el Instituto Abaco -que cuenta con 35 años de presencia en el país- busca potenciar su solución de plataforma educativa digital.

“EDUKTMaestro es un sistema de gestión de contenido de aprendizaje, espacio virtual orientado a facilitar la experiencia de enseñanza y aprendizaje a distancia, usando diferentes recursos multimedia, ofreciendo la facilidad de crear cursos”, explicó Mamud

El ejecutivo anotó que muchos colegios están enfrentando por primera vez la necesidad de instalar una plataforma de aprendizaje remoto, “En Lima solo los colegios del NSE A han apostado por estas soluciones, hoy vemos que colegios de otros sectores están migrando hacia estas plataformas”, indicó.

No obstante, agregó que no muchos cuentan con los fondos para hacerlo. “Queremos contribuir con que la cadena de aprendizaje se mantenga activa en Perú, por ende, estamos reduciendo el precio de la plataforma y donaremos becas a colegios de diversas localidades que no tienen los fondos para adquirirla”, comentó.

Abaco también cuenta con experiencia en el sector privado, donde ha brindado cursos para profesionales de empresas como Redrilsa, Master Drilling, Confipetrol, Procampo, Ferreyros, entre otros.

Estrategia para potenciar educación remota

El ejecutivo también dio algunas recomendaciones que podrían potenciar el aprendizaje remoto. Estas son: