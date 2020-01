El inversionista activista Dan Loeb, el magnate chino Jack Ma y Silver Lake unieron fuerzas para apostar por el negocio de las devoluciones de impuestos de los compradores de lujo y de los viajeros que realizan compras en el extranjero.

Global Blue SA obtendrá una inversión de US$ 1,000 millones de Far Point Acquisition Corp . y nuevos inversionistas como parte de una fusión que incluirá a la entidad combinada en la Bolsa de Nueva York, según una declaración de las empresas el jueves.

Far Point fue fundada en el 2018 por la firma de Loeb y el expresidente de NYSE Thomas Farley como una “compañía de cheques en blanco” para adquirir empresas de tecnología financiera. Se combinará con Global Blue en un acuerdo que valora a la firma suiza en 2,300 millones de euros (US$ 2,600 millones), incluida la deuda, dijeron las compañías.

“Las fusiones y adquisiciones son sin duda parte de la estrategia”, dijo Farley en una entrevista de Bloomberg Television. La negociación de tecnología financiera ha ido avanzando, tras registrar algunas de las mayores adquisiciones del año pasado en la industria.

Global Blue , propiedad de la compañía suiza Silver Lake, posee quioscos en aeropuertos y tiendas, como Harrods de Londres, que permiten a los compradores solicitar reembolsos de impuestos sobre las ventas cuando vuelan a casa. Silver Lake acordó comprar el control de Global Blue en el 2012 en cerca de 1,000 millones de euros.

Ant Financial Services Group , parte del imperio de Ma, invertirá US$ 125 millones y Third Point de Loeb aportará US$ 100 millones, según el comunicado. Los propietarios actuales de Global Blue, incluido el inversionista de capital privado Silver Lake, poseerán aproximadamente el 42% de la empresa combinada.

Farley se convertirá en presidente, en tanto el director ejecutivo de Global Blue, Jacques Stern, mantendrá su cargo.

“Podemos ser muy oportunistas”, dijo Farley. “Tanto Jacques como yo hemos hecho negocios de fusiones y adquisiciones en el mercado público que han generado mucho dinero para los inversionistas y han sido útiles para nuestros clientes. Así que eso será parte de la estrategia”.

Ant Financial dijo en el comunicado que ve una oportunidad de expandir aún más la relación a gran escala de Alibaba Group Holding Ltd. y Alipay con Global Blue en todo el mundo.