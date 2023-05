En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, John González, señaló que la celebración este año congregaría a un promedio de 60,000 turistas a lo largo de todo el mes de junio; ello, impulsado, sobre todo, por el Inti Raymi. Así, en los días vísperas a la fecha se transitaría de los aproximadamente 2,000 visitantes diarios —que, en promedio, recibe hoy Cusco— a los 3,000.

Agregó que la cifra podría ser superior; no obstante, las protestas sociales de fines del año pasado e inicios de este 2023 generaron una cancelación del 50% de las reservas dispuestas para este periodo. De este modo, el turismo perdido está centrado, principalmente, en ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa.

“En la experiencia de los años previos, los extranjeros representan cerca del 70% del turismo total en Cusco; en tanto, que el nacional solo el 30%. Ahora, con números que van entre los 500 y 2,000 turistas diarios, solo el 10% es receptivo”, remarcó González.

A su vez, destacó que un menor arribo de los visitantes extranjeros tiene impacto directo en los ingresos de la cadena turística, toda vez que mientras un turista local invierte alrededor de US$ 70 y US$ 100 en un día, el foráneo gasta aproximadamente US$ 250.

Hoteles aún afectados

En lo que respecta a alojamientos, el líder de la Cámara de Comercio del Cusco precisó que los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas se encuentran a un 15% de ocupación; ello, pese a que en este periodo lo normal sería que entre el 80% y 95% de su capacidad esté cubierta.

“Estos negocios han tenido momentos difíciles en los primeros meses del año, pues llegaron a no tener huéspedes en sus instalaciones, lo que a su vez los empujó a apelar a promociones. Hoy nuevamente tienen sus tarifas normales”, refirió.

Además, lamentó que posibles proyectos para crecer con inversión hotelera en el Cusco y en el Valle Sagrado también se hayan estancado por la crisis política.

Inmobiliaria en ascenso

De otro lado, González manifestó que un rubro que sí viene creciendo de manera importante es el sector inmobiliario, pero con fines de vivienda. Aunque no precisó el número, el portavoz dijo que los proyectos que actualmente se ejecutan en la ‘Ciudad Imperial’ son superiores a los que se construían en la prepandemia.

“Estimo que tenemos un 50% más de proyectos que en el 2019, especialmente, departamentos con extensiones de entre 90 y 115 metros cuadrados con un valor promedio de US$ 130,000. También hay propuestas más económicas de 80 m2″, detalló.

Estas edificaciones hoy se encuentran en mayor cantidad en sitios como la residencial Huancaro, urbanización Magisterio, urbanización Santa María, departamentos en San Sebastián, entre otras zonas.

