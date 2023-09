En relación con los eventos ocurridos en el campamento de la Compañía Minera Antamina en Yanacancha, ubicado en el distrito de San Marcos, Áncash, la empresa emitió un comunicado para informar sobre los hechos y los acuerdos alcanzados con los manifestantes.

Entre los compromisos acordados está que la empresa continuará con la elaboración del expediente técnico de la carretera Tingo Chico-Llata-Antamina, y la Presidencia del Consejo de Ministros convocará a una mesa de diálogo con la localidad de Llata el 15 de noviembre del 2023.

Como se recuerda, alrededor de las 10 a.m. del 29 de septiembre, aproximadamente 400 personas de Llata, Huánuco, realizaron una protesta en el campamento, seguida por un intento de acceso vehicular forzado, que fue repelido por la policía. Según se reportó, no hubo trabajadores de Antamina heridos ni daños materiales, y las operaciones de la empresa no se vieron afectadas.

Posteriormente, se llevó a cabo un diálogo entre los directivos de Antamina y los representantes de la sociedad civil de Llata, con la presencia de la fiscal y coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros. Este proceso culminó en la ratificación de diversos acuerdos.

Tras la firma de un acta, a las 5 p.m., los manifestantes se retiraron pacíficamente del campamento minero, sin que se reportaran nuevos incidentes.

El comunicado de la empresa señala que Antamina opera en Áncash y no tiene operaciones mineras en Huánuco. Sin embargo, desde el 2013, participa en una mesa de diálogo con el distrito de Llata, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros.