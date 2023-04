Para conocer los detalles de la estrategia de expansión del grupo chino en Perú, Humberto Armas, director de Comercialización y Regulación de Empresa de Generación Huallaga, da una entrevista a Gestión.

A cuatro años de la compra de la hidroeléctrica Chaglla, ¿cómo ha venido operando esta central?

La Empresa de Generación Huallaga es una filial de CTG y Chaglla (Huánuco) es la tercera central de generación eléctrica del país con 456 MW (megawatts) instalados y una producción de 2,300 o 2,400 GWh (gigawatts hora) al año. Es la mitad del Complejo Mantaro (el más grande del Perú). Desde que entró en operación comercial el 2016, tras casi cinco años y medio de construcción, ha funcionado normalmente, en estrecha relación con la población aledaña. Demandó una inversión de US$ 1,400 millones y participa aproximadamente con 7% del mercado nacional en época de abundancia de agua.

Humberto Armas, director de Comercialización y Regulación de Empresa de Generación Huallaga,

En la pandemia, ¿tuvieron algunas interrupciones?

El consumo bajó, pero Chaglla operó normalmente, el virus no entró a Chaglla porque se implementaron todos los protocolos, no solo del Estado peruano, sino superiores. La central produjo a plena carga en cuanto fue requerida por el sistema. Siempre que hay disponibilidad hídrica, la planta produce al 100%, y en esa etapa de demanda menor en el SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional), fuimos requeridos a producir al nivel que pedía el COES (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional) y cumplimos al 100%.

Ahora, ¿cómo está la demanda?

Ya los efectos de la pandemia han sido superados. La demanda sigue creciendo y hoy estamos como en 7,700 MW de demanda a nivel nacional y hay proyecciones que seguiremos creciendo entre 3% y 4% anual al 2026, pero esta demanda es realmente pequeña para el territorio y recursos que tenemos. Nuestra demanda per cápita está por debajo del promedio latinoamericano.

En Perú, tenemos una gran cantidad de recursos naturales, lo que llamamos las RER, los recursos energéticos renovables, que es el nuevo paradigma en el cual se van a basar todos los desarrollos futuros de la energía en el mundo. Perú no es ajeno, ya estamos desarrollando proyectos eólicos y solares.

Hacia las energías renovables no convencionales

Ustedes, ¿también estudian proyectos eólicos o solares?

Estamos haciendo desarrollos y esfuerzos para anunciar ya próximamente algunos proyectos como ampliación de nuestra cartera. La única operación que tenemos hoy es la Central Hidroeléctrica Chaglla, es 100% renovable, pero convencional. Es una hidroeléctrica de presa, con un túnel y genera energía convencionalmente. Estamos haciendo esfuerzos para obtener proyectos solares y eólicos, como están haciendo otras compañías del medio.

¿Vendría con desarrollos propios o por adquisición?

Estamos haciendo varios esfuerzos, pero lo más rápido va a ser seguramente la adquisición de algún proyecto que ya esté maduro o inclusive que pueda estar ya en operación. No tenemos limitaciones para ello.

¿Cuántos proyectos están mirando hoy como potencial de compra?

Estamos mirando, todavía lamentablemente no puedo dar muchos indicios por las condiciones de confidencialidad, pero estamos avanzando y creo que próximamente podríamos darle una buena noticia al país.

¿Este año se conocería ya alguna adquisición?

Estimamos que sí, que en lo que resta del año tenemos la posibilidad de anunciar alguna operación.

Para ello, ¿cuentan con el respaldo de CTG?

Definitivamente. Los accionistas definen la decisión que se toma en cuanto a las inversiones. Contamos con la anuencia para ver proyectos que sean adecuados a los estándares de CTG, que tiene la primera central hidroeléctrica del mundo con Tres Gargantas, de 22,400 MW en el río Yangtsé. Esta empresa está en más de 90 países, cuatro continentes y está buscando la ampliación de la oferta energética global a base de recursos renovables.

En esa línea, nos ha dado el aval, el apoyo, siendo nosotros parte de la organización, para buscar proyectos que podamos insertar en la oferta peruana, que es aún incipiente respecto a lo que debería tener porque justamente la demanda no exige más, pero en el futuro será muy importante aprovechar estos recursos potenciales que abundan en el país.

En América Latina, ¿CTG ya tiene proyectos eólicos o solares?

Sí, tiene proyectos con ese tipo de tecnologías en Brasil, Colombia, en Ecuador, está desarrollando y otros países también. La proyección de CTG no es solo para Perú, sino para América Latina. Además, nuestra empresa matriz no solo tiene participación con nosotros, sino también en otras empresas en el país (Luz del Sur e Inland Energy).

Solo con energías renovables no convencionales, ¿cuál es el potencial de desarrollo visto por CTG en Perú?

El objetivo es por lo menos equiparar lo que tenemos como generación convencional (456 MW). Sería duplicar la capacidad y eso es función directa de la demanda del mercado. La proyección es baja (4%) para lo que hemos tenido históricamente, sobre 5.5% o 6%, pero si una o dos minas importantes se liberan y demandan energía, lo que tenemos va a quedarse corto en muy poco plazo. Se necesita poner un aviso para que los inversionistas, viendo el potencial de Perú, se animen a invertir y dar uso a los recursos, agregando valor.

Inversión y ejecución

¿Qué inversión requeriría este nuevo portafolio de renovables?

Eso es variable, depende del tipo de proyecto, si es eólico o solar, pero hablamos de entre US$ 700 y US$ 900 por kilowatt instalado. Depende de qué tipo de tecnología se utilice, de las características del terreno en donde se va a instalar. No es una cifra definida, depende de cada proyecto, pero están en ese orden.

¿En cuántos años se hará factible desarrollar ese portafolio?

En los próximos años, ya que en estos momentos las centrales hidroeléctricas medianas y grandes están bastante limitadas por temas de ‘permisología’ y licencia social. Las centrales hidroeléctricas grandes ya no están tan disponibles, entonces las que sí van a estar disponibles son las solares y eólicas, que son de tamaños menores, pero en grupo pueden entrar en mayor cantidad.

En el año 2023 ya estamos con una demanda de 7,700 MW y un poco más, en el 2024 con estaremos con 8,000 MW, el 2025 con 8,300 MW y el 2026 con 8,530 MW, son incrementos que deben ser cubiertos en tiempo real o, en su defecto, con los sistemas B, que son las baterías. Aún tenemos una reserva importante, sobre el 30%.

Chaglla, inversiones y regulación

Tras la adquisición de Chaglla, ¿hay proyectos en esa operación?

Tenemos estudios en desarrollo para ver sistemas de almacenamiento energético y previsiones para hacer afianzamiento en la cuenca alta del río Huallaga. Hay una serie de proyectos de largo plazo y hay que empezar a estudiarlos desde ya, porque toman bastante tiempo su desarrollo.

¿Cómo se realizaría el proyecto de afianzamiento?

Ha habido experiencias muy exitosas en el caso de Electroperú y otras centrales como Cañón del Pato (Áncash), que se preocuparon de tener reserva en la cuenca alta justamente que permite hacer uso de un excedente de agua almacenado en época de lluvia, para hacer uso en época de estiaje, cuando no llueve. Es un proyecto que debe ser integrado, multisectorial, pero que toma bastante tiempo y mucho esfuerzo, no solo del sector Energía y Minas, sino de otros, porque se conjugan una serie de beneficios para varios sectores, como salud, agricultura, vivienda. Todo eso debe hacerse de forma planificada en el largo plazo.

¿Hay temas pendientes en regulación?

Hay varios proyectos de ley en el Congreso de la República, que están orientados a modificar la normativa, la regulación, para facilitar la incursión de las energías RER no convencionales, llámese solar, eólica y otras. Eso está en camino, está estudiándose. Están los señores parlamentarios nutriéndose para tomar las mejores decisiones en estos temas trascendentes para el país.

Finalmente, ¿el acuerdo de compra de la central Chaglla con Odebrecht se cerró totalmente o hay algún asunto pendiente o vínculo?

El negocio de la compra venta se cerró el 2019, en definitiva, y no queda ninguna relación que ate a uno u otro. Ya eso fue totalmente sellado. Empresa de Generación Huallaga es una compañía de CTG al 100%.

