Ya hay una cifra estimada. El Estado devolverá aproximadamente US$ 131.8 millones a la constructora brasileña Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, según conoció Gestión.

¿Cómo se llega a esta cifra? En abril, la empresa vendió la central hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges por US$ 638 milllones, y el Estado le retuvo, en el Banco de la Nación, US$ 319 millones. El dinero está custodiado en un fideicomiso del Ministerio de Justicia.

De acuerdo al fallo de la jueza María Álvarez, la mitad de los US$ 319 millones, es decir US$ 159.5 millones, estará destinada para el pago de la deuda tributaria, mientras que la otra mitad, para la devolución a la empresa.

Sin embargo, a esta cifra final se le debe restar los S/12.5 millones que ya pagó Odebrecht por reparación civil en el caso Carreteras Chacas - San Luis y otros S/80 millones que también ya canceló como primera cuota de la reparación civil, según lo estipulado en el acuerdo de colaboración de la constructora con la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc.

Gestión conoció que Odebrecht solicitó al Estado depositar el dinero en sus cuentas, pero en dólares. Por ello, al tipo de cambio del Banco de la Nación de S/3.33 el resultado da US$ 131.8 millones o S/438 millones.

No obstante, el monto a desembolsar podría variar levemente de acuerdo al tipo de cambio del día.

La devolución se realizaría a más tardar la próxima semana, ya que los fiscales del Equipo Especial viajarán entre el 12 y 13 de diciembre a interrogar a los exdirectivos de Odebrecht Jorge Barata, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha.

Dinero no irá a sus bolsillos

En una entrevista de noviembre con Gestión, el jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó que el dinero que le devolverá el Estado a Odebrecht no será para sus bolsillos. Tampoco lo podrá transferir al exterior.

“El dinero de la venta de Chaglla era para pagar deudas de la empresa en el Perú y pueda seguir funcionando para que no entre en insolvencia o en quiebra”, comentó.

El fiscal superior también señaló que, según el acuerdo de colaboración eficaz, Odebrecht tiene obligaciones de usar ese dinero para pagar a sus proveedores extranjeros que se encargan de buscar información en los sistemas Drousys y My Web Day.

Este material probatorio es indispensable para las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato: formalizar investigaciones, allanamientos, prisiones preventivas y acusaciones.