La compañía Credicorp anunció que, a través de su filial Credicorp Holding Colombia SAS, completó la adquisición del 77.46% del capital social del Banco Compartir SA (Bancompartir). Esta operación se cerró aproximadamente por US$ 76 millones. La compañía había anunciado previamente un acuerdo para esta adquisición el pasado 28 de junio del 2019. Sin embargo, se completó luego de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

Bancompartir es uno de los cuatro principales bancos de microfinanzas del mercado colombiano y fue fundado en 1985. Cuenta con más de 1,800 empleados y más de 450,000 clientes en 106 sucursales en el país.

“Bancompartir proporciona microfinanzas y financiamiento para pymes soluciones a microempresarios y otros segmentos desatendidos de la población, generando oportunidades de progreso y calidad de vida mejora a miles de familias en Colombia”, señaló la corporación.

Al 30 de septiembre de 2019, Bancompartir tenía una cartera de préstamos de US$ 230 millones, depósitos totales de US$ 236 millones y un valor en libros de US$ 46 millones. “Esta adquisición representa un paso importante para expandir Credicorp Ltd. negocio de microfinanzas en América Latina”, señalaron.

Con esta adquisición, Credicorp cuenta con una cartera combinada de préstamos de microfinanzas de US$ 3,300 millones y más de 2 millones de clientes de microfinanzas en Perú, Colombia y Bolivia.