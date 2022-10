Una forma de inversión se da a través de operaciones denominadas venture capital o capital de riesgo, donde una startup en fase inicial de desarrollo recibe una inyección de capital para financiar su expansión.

Este año en el Perú se han dado 15 operaciones de venture capital, por un valor total de US$ 52 millones, según muestra el último reporte de la plataforma Transactional Tack Record (TTR), con datos al cierre del tercer trimestre del año. Esto implica un avance del 25% en la cantidad de operaciones de venture capital registradas en similar periodo del 2021.

“Destaca el crecimiento en las operaciones de venture capital, se han elevado un 25%, principalmente por el factor riesgo que se registra en la actualidad y que contribuye al aumento de inversiones de mayor retorno como lo es VC”, señaló al respecto Marcela Chacón, representante del área de investigación de negocios para América Latina de TTR.

Agrega que las compañías de servicios digitales (fintech) han ganado atractivo en el mercado peruano. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, desde este 2022 las transacciones son lideradas por los sectores banca y servicios.

“Sin duda, las transacciones en el sector de servicios profesionales, así como el sector financiero y de seguros, se han mostrado con un crecimiento relevante en el mercado M&A, no solo en Perú sino en la región de América Latina, debido al crecimiento de sub sectores activos post pandemia como el fintech, retail, entre otros relacionados a este grupo”, indicó Chacón.

Por su parte Luis Vargas, socio del área corporativa y M&A de DLA Piper Perú, afirma que el sector de venture capital se muestra dinámico porque las startups tienen un gran potencial de crecimiento y requieren de montos de inversión relativamente bajos, en comparación a otro tipo de transacciones de fusiones o adquisiciones.

“Normalmente son tickets pequeños, por montos de US$ 2 a US$ 15 millones. Son startups pequeñas, nuevas, de uno a tres años de vida; aún no están consolidadas pero tienen gran potencial, por lo que requieren de capital para dar el siguiente paso. Destacan las fintechs e insurtechs (seguros)”, indica Vargas.

Cabe anotar que un reporte de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor señala que el 78% de las inversiones en startups este año fueron de capitales extranjeros.

“Las family office son las más interesadas en invertir en startups. Estimamos que este sector seguirá creciendo en los próximos meses, pues en el Perú hay mucha innovación por desarrollar y que requiere de capital”, agregó Vargas.

Incertidumbre en otros segmentos

Al revisar las cifras sobre todo el mercado de transacciones, el reporte de TTR muestra que entre enero y septiembre se dieron un total de 83 operaciones, entre adquisiciones, fusiones, compra de activos, venture capital y private equity. Ello representa una baja de 8% respecto a similar periodo del 2021.

“Las operaciones con montos mayores van a paso lento, pues hay más factores en juego, como la incertidumbre política y económica. Este año una empresa del exterior, que estaba evaluando con nosotros adquirir una empresa de productos del hogar, por unos US$ 90 millones, decidió poner el proyecto en stand by, hasta que se aclare el panorama en el Perú”, refirió Vargas.

Ley del control previo

Desde junio del 2021 en Perú se aplica una ley de control previo de fusiones y adquisiciones, para ciertos casos.

Una de las condiciones para las empresas involucradas es si en conjunto el valor de ventas, ingresos brutos anuales o valor contable de los activos en el Perú son iguales o superiores a 118.000 UIT (S/ 542 millones).

Al respecto, Vargas indica que la ley de control previo no ha afectado al mercado. “La mayoría de operaciones no superan los parámetros, por lo que no entran a Indecopi (organismo que debe comprobar que no interfieren con la libre competencia y aprobar la operación). Y las pocas que sí entran, han podido ser resueltas por Indecopi con celeridad, dentro de los plazos, en tres meses o menos”, indicó Vargas.

En junio pasado el Indecopi informó que en el primer año de vigencia de la ley autorizó ocho transacciones empresariales.

