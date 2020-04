La llegada del Covid-19 en Perú está cambiado drásticamente el panorama de las startups y las proyecciones efectuadas a inicio del año. Hasta antes de la pandemia, se tenía previsto para este año duplicar el monto de inversión alcanzado el 2019 tanto de los fondos de inversión y de los capitales ángeles en los emprendimientos peruanos a casi US$ 40 millones.

Sin embargo, bajo la actual coyuntura se recortaría a la mitad el monto alcanzado el 2019 a menos de US$ 10 millones, según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap).

“A inicios de año proyectábamos que podríamos llegar a duplicar las cifras del 2019 que fue de US$ 20 millones de inversión en startups peruanas, no obstante bajo el nuevo panorama se recortaría a la mitad, a menos de US$ 10 millones”, explicó Luis Narro, director de Pecap.

Ello se daría principalmente porque el avance de la enfermedad también está afectando la capacidad de los inversionistas que apoyan con capital a las startups, tomando en cuenta que algunos incluso han perdido dinero en esta coyuntura.

“Toda la situación hace pensar si este es el mejor momento para invertir o no. Por un lado tienes a inversionistas con mayor aversión al riesgo que no van a querer invertir. En condiciones normales invertir en una startups ya es arriesgado. Por ese lado, hay inversionistas que ven a la pandemia como una oportunidad para identificar aquellas startups que superen la crisis”, acotó a Gestion.pe.

No obstante, un hecho podría cambiar este panorama: si se publica a mitad de año el reglamento del decreto de urgencia -emitido a inicios de año- que “promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups” a través de la colocación de S/ 70 millones para el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (Fondo de Fondos).

De concretarse ello -que está en manos de Produce- en opinión de Luis Narro la participación de los fondos de inversión y de los capitales ángeles en las startups podría igualar a la alcanzada (en monto invertido) al 2019 de US$ 20 millones. (Ver imagen)

“Si no hay apoyo por parte del Estado definitivamente no va ser un buen año para la inversión en startups. Lo que nos han dicho Produce es que a mitad de año estaría promulgado el reglamento. Esta iniciativa debería gatillar por lo menos tres veces la inversión privada”, comentó.

¿Cómo funcionaría el Fondo de Fondos? Los S/ 70 millones iría a un fideicomiso administrado por Cofide, que va a crear a su vez un comité de inversión, que evaluará las propuestas de los fondos de inversión. “Por ejemplo, el fondo de inversión pide S/ 5 millones pero ellos a su vez van a tener que levantar otros S/ 5 millones para invertir en las startups. Ese será el requisito para acceder al fondo de fondos”.

-Ciclo de vida de las startups-

El avance del Covid-19 también tendrá un efecto en el ciclo de vida de las startups sobre todo de aquellas dedicadas a actividades que implican la aglomeración de personas como las ligadas al sector entretenimiento, restaurantes o turismo, ya que podrían verse seriamente afectadas.

Aunque también hay otras que están adaptándose a la nueva coyuntura como las relacionadas a servicios digitales.

“ Aproximadamente el tiempo de vida de una startups en tiempo de crisis es de aproximadamente seis a doce meses . Es decir, si una startups no pudiera retomar su nivel normal de ventas en la coyuntura actual a lo mucho podrá sobrevivir hasta los 12 meses”, anotó Narro.

Según el ratio de supervivencia de las startups del programa Innóvate es de 4 años. “Nosotros también hicimos un estudio, la que arrojó que era muy probable que el 77% (de startups) sobreviva un periodo de 4 años en condiciones normales, pero ahora su ciclo de vida -en el peor de los escenarios- puede ser 6 meses”.

