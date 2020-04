La Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) del Perú proyectó que la paralización de la industria del entretenimiento -que afecta directamente a 10,000 familias que laboran en las salas de cine- tomará entre 15 a 18 meses.

Por lo que solicitó el Gobierno un paquete de medidas sectoriales, dirigido especialmente al entretenimiento, turismo y restaurantes. La que implique un esquema de garantías -similar a Reactiva Perú- para líneas de crédito de largo plazo.

“Uno de los sectores que más se encuentra dañado por la paralización económica, generada por este virus, es el sector del entrenamiento que esta formado por seis empresas que forman parte de la asociación (Cineplanet, Cinemark, Cinepolis, UVK, Cinestar y Cinerama)", acotó Carlos Saco-Vértiz, representante de Anasaci.

"Desde fines de enero, el público dejó de asistir a las salas de cine. A raíz de las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno, no es posible que estas empresas operen. Sus trabajadores han sido pagados su sueldo el mes de marzo oportunamente, pero estas empresas no tienen ingresos y no lo van a tener durante este año. Ya que posteriormente a que el estado de emergencia termine, la crisis va seguir y el público no va asistir. Esta crisis va a durar entre 15 a 18 meses aproximadamente hasta que se resuelva la propagación del Covid-19 ”, dijo a RPP Noticias.

En esa línea, remarcó que son 104 salas de cine a nivel nacionales paralizadas, que dan trabajo a 10,000 familias peruanas (5,000 directamente y otros 5,000 indirectamente), de los cuales la gran mayoría son jóvenes universitarios.

Ante ello solicitó la implementación de un plan de rescate sectorial ya que tienen que pagar planilla, proveedores y a la par tienen endeudamiento por la construcción de nuevos complejos.

“Lo dramático es que varias de nuestros integrantes acababan de inaugurar nuevos complejos o estaban por inaugurar o están en construcción. Tienen que atender el pago de los endeudamiento y emisión de bonos, son servicios de deuda que tienen que ser atendidos todos los meses”, agregó.

Saco-Vértiz dijo una propuesta que se podría analizar es la emisión de peliculas vías streaming. No obstante, reiteró la necesidad de un marco legal especial tanto para su sector, restaurantes y turismos. “Estamos planteando un sistema similar al programa Reactiva Perú, un esquema de garantías para líneas de crédito a largo plazo”.

Sobre la permanencia de la plana de sus trabajadores, dijo que de acuerdo a la normatividad dictada por el Gobierno, no es factible que las empresas puedan terminar unilateralmente el contrato con sus trabajadores ni aplicar a la la figura de suspensión perfecta de labores.

“Las empresas no han despedido a nadie, se les está pagando el sueldo de marzo a todos. Lo que estamos planteando un esquema legal para el otorgamiento de garantías a líneas de crédito de largo plazo, porque las necesidades son para cubrir planilla, atender servicios de deuda y pagar a sus proveedores”. A lo que se podría sumar -anotó- un plan de fraccionamiento tributario.