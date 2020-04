La paralización del sector aerocomercial, ante el avance del Covid-19, en países como Colombia y Perú llegó en momentos en que Avianca tenía la expectativa de lograr resultados óptimos para este año, tras reportar pérdidas por US$ 894 millones el año pasado.

A inicios de año el director general de la compañía para Brasil, Perú y Ecuador, Nissim Jabiles -en diálogo con este diario- adelantó que se continuaría con la reorganización de rutas iniciado a fines del 2019.

Incluso que entre febrero y abril se pondrían en marcha en Perú un nuevo modelo tarifario, que funcionan en sus operaciones domésticas en Ecuador y Colombia. No obstante, con la llegada del Covid-19 a Sudamérica se paralizó los planes previstos para Perú, ¿qué se espera para los próximos nueves meses? Nissim Jabiles -en diálogo con Gestión.pe- adelanta una perspectiva.

¿Cuál es el efecto que está teniendo en las empresa del sector la paralización de la actividad aeronáutica por efecto del Covid-19?

Según datos de la IATA, está es la mayor crisis en la historia de la aviación. Acorde con sus cálculos, se estiman pérdidas aproximadas de US$ 225,000 millones. Para el caso de Perú, esta misma asociación estima una pérdida de ingresos en el sector aeronáutico por US$ 1,310 millones, a la vez que se encuentran en riesgo más de 13,000 empleos directos y US$ 1,759 millones de PIB en riesgo en el país.

Si vemos en la parte práctica, un gran número de aerolíneas han tenido que dejar sus aviones en tierra como consecuencia de las medidas adoptadas por los diferentes Gobiernos en pro de prevenir la propagación del Covid-19 como lo son el cierre de fronteras y la consiguiente suspensión de operaciones aéreas. En ese contexto, Avianca se vio obligada a suspender todas las operaciones internacionales y domésticas de transporte de pasajeros, dejando en tierra todos sus aviones.

En un comunicado detallaron que se han reducido los gastos de capital no esenciales y que se busca acuerdos con proveedores claves. En el caso de la operación en Perú, ¿qué gastos no esenciales se han reducido y si también se alista acuerdos con proveedores?

En materia económica, como se comunicó en su momento, Avianca ha reducido todos los gastos de capital no esenciales y busca activamente un acuerdo mutuamente satisfactorio con sus proveedores clave, prestamistas estratégicos y otros acreedores para abordar el escenario actual. En el momento en que se tenga avances sobre esto temas se comunicará al mercado.

¿Se tiene previsto la reducción del número de operaciones? (la oferta de rutas internacionales desde Lima hasta antes de la paralización se redujo a 12 de las 15 que tenía activas hasta diciembre del 2019 a la que se añade la única ruta local Lima - Cusco)

Al momento las operaciones de pasajeros están suspendidas, con excepción de los vuelos especiales que se han realizado para repatriar nacionales a sus países, y han contado con la previa autorización de los gobiernos correspondientes. Desde Perú, Lima y Cuzco, hemos operado un total de 17 vuelos hacia Bogotá, San José y Miami, transportando a casi 1,800 pasajeros a sus hogares.

Avianca Cargo sigue operando ininterrumpidamente transportando carga general y medicamentos, muestras biológicas, insumos quirúrgicos, entre otros insumos. Durante el estado de emergencia, Avianca Cargo ha hecho más de 715 vuelos a destinos en América y Europa trasladando más de 32,000 toneladas de carga general , que también incluyen alimentos, equipos médicos, elementos de aseo y medicinas que son necesarios en este momento por el Covid-19 en diferentes partes del mundo.

Sobre la consulta puntual del plan de red, dependemos del avance de la crisis, de las decisiones de los gobiernos para levantar los cierres de fronteras y de cómo se vaya reactivando la demanda de vuelos de parte de los pasajeros.

¿En el caso de las operaciones en Perú qué rutas y frecuencias se van a prescindir? ¿Van a continuar operando en el mercado peruano? y la operación Cusco-Bogotá, ¿continuará o también se reducirá?

Antes de tomar decisiones, como se mencionó en el punto anterior, es necesario esperar al avance de la crisis, las medidas a tomar por los diferentes gobiernos, analizar cómo se van dando los escenarios y cómo se proyecta la demanda de pasajeros.

¿Para levantarse de la crisis, se implantará en Perú su nuevo modelo tarifario?

Muchos de los proyectos están en revisión. El modelo tarifario ‘Vuela a tu Medida’ se implementó el año pasado en el mercado doméstico de Ecuador y Colombia y este año en Europa. Una vez que se retome operaciones se tomará decisiones al respecto.

¿De cuánto es el impacto del Covid-19 en Avianca? ¿De cuánto es la pérdida estimada?

Esta información se proporcionará al mercado cuando tengamos resultados financieros consolidados.

¿Qué medidas se requieren desde el Gobierno para reactivar al sector?

La industria necesita del apoyo de los gobiernos, la conectividad depende de la respuesta oportuna. En ese sentido, hemos tenido varios acercamientos con el MEF y PCM.

El llamado del gremio (Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional AETAI) en nombre de las aerolíneas en Perú es a que el Gobierno proporcione su ayuda mediante la emisión y aprobación de algunas medidas como:

Postergación y plazos para pagos de impuestos (IGV e IR)

Designación del Impuesto al Turismo para la reactivación del sector.

Línea de crédito a cinco años con doce meses de periodo de gracia.

Postergación de tasas aeroportuarias y aeronauticas por seis meses.

Flexibilidad laboral.

Es importante mirar los anuncios y medidas concretas ya tomadas por los Gobiernos de otros países de nuestra región como Colombia, Brasil y Ecuador similares a las que estamos esperando en Perú.

En el 2019, reportaron pérdidas por US$ 894 millones, ¿cómo espera terminar el año los estados financieros de la empresa?

Este es un año de incertidumbre para la industria. Una vez superada la crisis podremos tener un panorama más claro sobre este punto.

El año pasado vendió su flota (cerca de 10 Airbus A318 y cuatro A320 por US$ 100 millones), ¿este proceso continuará este año?

Al momento la aerolínea ha concentrado su gestión en la suspensión temporal de la operación y el plan de reinicio de vuelos de pasajeros. Al igual que el punto anterior, en la medida en la que la crisis se vaya superando, podremos revisar este aspecto.

PERÚ: TRÁFICO MENSUAL DE PASAJEROS A NIVEL INTERNACIONAL SEGÚN LÍNEAS AÉREAS 2019 (Fuente: DGAC)

Lineas aéreas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general Participación porcentual Latam Airline 326,170 298,652 310,939 287,568 299,727 284,603 299,398 286,771 271,771 301,837 304,946 312,903 3´584,727 28.98% Avianca Perú 117,394 159,102 153,135 163,665 182,894 155,203 160,938 152,121 142,412 130,271 127,594 126,882 1´831,611 14.81% Latam Airlines Groups 104,110 96,116 101,782 97,438 96,615 92,083 105,848 98,923 90,929 86,731 80,604 86,243 1´137,422 9.19% Copa Airlines 50,358 48,929 48,874 45,667 49,838 45,611 50,510 49,389 47,117 48,924 45,870 48,958 580,045 4.69% First row is a table header First row is a table header

