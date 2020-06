Coty Inc dijo que comprará una participación del 20% en la marca de maquillaje KKW de la estrella de reality show Kim Kardashian West, dentro de la iniciativa del fabricante de cosméticos de aprovechar la demanda de productos de celebridades.

El acuerdo valora la línea de cosméticos en US$ 1,000 millones, ligeramente inferior a la valuación de US$ 1,200 millones que Coty puso en el negocio de la media hermana de Kardashian West, Kylie Jenner, cuando compró una participación mayoritaria en la línea de cosméticos que lleva su nombre.

De esta manera, Coty pagará US$ 200 millones y junto con la firma de Kim Kardashian “enfocarán sus esfuerzos para ingresar en nuevas categorías de productos y liderar la expansión global más allá de sus líneas de productos existentes”, señaló un comunicado de prensa.

La también esposa del cantante de hip hop Kanye West, junto a su equipo, “liderarán todos los esfuerzos creativos en términos de iniciativas de productos y comunicación, basándose en su notable capacidad para hablar con una audiencia global a través de las redes sociales”, puntualizó Coty.

Coty, que ha tenido miles de millones de dólares en deudas, se está asociando con marcas respaldadas por celebridades con gran cantidad de seguidores en las redes sociales para lograr que sus productos resuenen mejor con clientes millennials que prefieren más marcas de nicho.

Kardashian West, conocida por contar su vida con sus hermanas en el programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians”, lanzó su línea de maquillaje en el 2017, dos años después de la exitosa incursión de Jenner en la industria de la belleza.

A principios de este mes, Coty dijo que esperaba que la fuerte demanda de marcas nativas de las redes sociales prospere cuando algunos expertos de la industria lo calificaron como una moda. Su presidente y dos veces director ejecutivo Peter Harf se encargó en persona de desarrollar el negocio de Jenner.

Como parte del acuerdo, que se cerraría en el tercer trimestre del año fiscal 2021, Coty también desarrollaría productos para el cuidado de la piel, el cuidado personal y las uñas para KKW.

El propietario de Max Factor ha estado buscando cambiar su negocio, modernizando su porfolio mediante la compra de acciones en marcas nativas digitales y propiciando la vuelta de Harf para revivir las ventas en medio de un declive global.

El mes pasado, Coty se deshizo de una participación mayoritaria en su negocio de cuidado del cabello y las uñas para comprar la firma KKR & Co Inc por US$ 3,000 millones en medio de cierres temporales de salones en todo el mundo.