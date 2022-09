¿Cuál es la principal limitante? Lo es el precio de la maestría, señala José Carrillo Vicepresidente de Alianzas estratégicas de la referida escuela de negocios americana.

Esto teniendo en cuenta que, a nivel mercado, el costo de llevarla en el extranjero en el formato presencial oscila entre los US$ 50,000 a US$150,000, a lo que se suman los gastos de traslado (alimentación, hospedaje, etc), y lo que deja de percibir el profesional por dejar de trabajar en los dos años que dura esta especialización.

Sin embargo, resaltó, hay otras opciones que facilitan y hacen más accesibles las maestrías en el exterior, acortando la brecha existente, como son llevarlas en su modalidad online, ya que su precio oscila entre los US$ 15,000 a US$ 50,0000; y no implican mayores gastos, además de que el estudiante puede equilibrar mejor su vida profesional y familiar.

“Es decir, solo el costo de la maestría presencial resulta hasta cinco veces más cara que una virtual (tomando los precios máximos), y la aceptación en el ámbito empresarial local e internacional de esta última modalidad es la misma que el haberla hecho presencial”, dijo.

Preferencias

Y es la Maestría de Administración de Empresas, o MBA, la más demandada por los profesionales peruanos que buscan llevarla en el extranjero, ya que el 40% de ellos deciden optar por esta.

“Se deciden por el MBA en el extranjero, porque buscan tener un perfil diferenciador, y, por ende, mejorar su sueldo y empleabilidad; así como buscan tener un mejor networking internacional relacionándose con empresas regionales y del mundo”, agregó José Carrillo.

¿Cuál es el perfil del profesional peruano que opta por maestrías en el exterior? “Son dos, está el joven entre los 25 a 30 años, que, con dos a cuatros de haberse graduado, busca mejorar sus habilidades y crecer rápido en su profesión.

Y también están los profesionales entre los 40 a 50 años, que optan principalmente por un Executive MBA , o un postgrado en negocios diseñado para los que cuentan con experiencia ejecutiva.

“Ellos aspiran a tener un mayor liderazgo, en las juntas directivas, y para ello requieren desarrollar habilidades que ya traen los jóvenes en su ADN. Buscan conocer de innovación, sostenibilidad, y transformación digital”, mencionó.

Escuela

Westfield Business School, que brinda título estadounidense y europeo, planea contar el próximo año con un “pequeño campus” en el país, con el fin de asistir a sus estudiantes locales. “La aspiración es reforzar la educación online que brindamos”, resaltó.

Asimismo, buscan más que triplicar su número de alumnos peruanos, llegando a contar el 2023 con unos 100.

VINCULADA

Cada vez vienen siendo más aceptadas por empresas

Las maestrías virtuales en el ámbito empresarial del país vienen siendo principalmente más aceptadas para ocupar puestos en los mandos medios que en la alta gerencia, pero esto viene cambiando, resaltó el director de Grupo Educación al Futuro, Justo Zaragoza. Y si bien vienen siendo más demandadas por los profesionales por las ventajas que presentan en inversión, y tiempo, lo que sí, indicó, constituye una desventaja, es la alta deserción del estudiante al requerir de parte de él “mucha disciplina y autonomía”. “Empiezan bien, pero si la exigencia es alta, pueden acabar por abandonarla”, dijo.





CLAVES

Mercado local. En el país, un MBA presencial está en más de US$ 20,000, según Westfield Business School

Sostenibilidad. El 70% de los consumidores a nivel local y regional, prefiere marcas sostenibles, y en esa línea los profesionales optan más por llevar maestrías en casas de estudio que promuevan la sostenibilidad y la innovación.

Créditos. En el país más del 40% de los estudiantes tienen tienen que recurrir a préstamos para seguir su educación superior en el ámbito local, y para hacerlo a nivel internacional, el porcentaje es mayor.