Priscilla Beaulieu, gerente de exportaciones regionales de Payot, anunció el ingreso de la empresa al segmento del cuidado de la piel en Perú. En particular, irá por el rubro de tratamiento facial, cuyas ventas totales crecerían 18% a S/ 1,190 millones el 2023, según Copecoh.

“América Latina es muy importante en el mercado de belleza. Perú, Argentina, Chile y otros países tienen un factor de gasto importante y tienen consumidores sofisticados. Payot no entraría a mercados que no están maduros y no estén listos para usar productos para la piel”, comentó a Gestión.

En esta región, la centenaria compañía opera desde hace más de dos décadas en Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, recién el año pasado inició una segunda expansión a cinco países más, incluyendo el 2023 a Perú.

Metas y la fórmula para lograrlas

En países de Europa, Beaulieu aseguró que Payot ocupa los primeros lugares en el rubro especializado de productos cuidado de la piel. En Perú, esperó que sus ventas al consumidor final lleguen a 1 millón de euros (US$ 1.07 millones) el primer año.

Hacia el quinto año de operación, apuntó a tomar el 20% de participación en dicha categoría (excluyendo productos masivos). Para lograrlo, afirmó que poseen una fórmula de negocio probada. Sin embargo, reconoció que deberán adaptar la estrategia.

Así, entra al mercado peruano con 35 referencias (skus) de limpieza, hidratación, antiarrugas y otros productos para la piel. Y en función a las preferencias locales, aumentarán el portafolio a 60 ítems en un año. En la comercialización, empezarán esta aventura de la mano de Oechsle.

“Vamos a empezar en tiendas por departamento, con Oechsle, pero tenemos una estrategia multicanal. Podemos estar también en farmacias, perfumerías, spas, institutos de belleza y otros”, anotó, tras proyectar su ingreso a 50 puntos de venta en 12 meses.

Además, apostarán por las ventas digitales con la plataforma de dicho retailer. En Europa, destacó que 15% de la facturación ya proviene del canal online.

Las farmacias como competencia

En función de su portafolio, Payot se orienta al segmento femenino y masculino con productos especializados. En precios, Beaulieu afirmó que están en una escala más baja que las marcas más caras del mercado.

De esa manera, observó que la principal competencia en América Latina serán las marcas de las cadenas de farmacias.

Tratamiento facial con el mayor crecimiento

De las seis categorías de la industria cosmética, cinco crecieron en el primer trimestre del 2023. Entre ellas, tratamiento facial, maquillaje y fragancias, que obtuvieron los mayores avances con un 18%, 15% y 10%, respectivamente, reportando ventas conjuntas de S/ 872 millones, según el Copecoh.

Así, el mercado en total creció en 8% respecto a similar periodo del 2022, generando una facturación de S/ 2,000 millones.

Para este segundo trimestre, dicho comité estimó que las ventas seguirían en ascenso si se mantiene un escenario de menor ruido político y un panorama económico más favorable. En esa expectativa, los resultados de campañas como el Día de la Madre y del Padre serían claves.

Sobre la demanda de productos de cuidado de la piel, el último estudio de la consultora Gentedemente reveló que 17% de las peruanas encuestadas (517 casos) disminuyó su gasto en dichos ítems el 2022, en el contexto de la inflación de precios. Sin embargo, esa tasa se ubicó entre las más bajas frente a otros países de América Latina.

