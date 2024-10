Bolsos dentro de una tienda Versace en Rodeo Drive en Beverly Hills, California, EE.UU., el jueves 18 de abril de 2024. Los agentes antimonopolio de EE.UU. están preparando una demanda que busca bloquear la adquisición planificada por US$ 8,500 millones de su rival Capri Holdings Ltd. por parte del fabricante de bolsos Tapestry Inc. Foto: Bloomberg