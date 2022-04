El COVID-19 ha tenido un duro impacto en las finanzas de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación (Corpac), situación de la que aún no se recuperan, advirtió el presidente de su directorio, Jorge Perlacios.

Así, indicó que en el 2020 Corpac reportó pérdidas por S/ 70 millones, en el 2021 la situación fue casi similar, con una pérdida de S/ 60 millones. “Y para el 2022 tenemos una proyección de pérdida de S/ 40 millones. Estamos en un proceso de recuperación, pero no estamos saneados”, señaló Perlacios en Canal N.

“Corpac tiene recursos directamente recaudados, nos alimentamos del tráfico aéreo”, sector que tuvo una fuerte paralización debido al COVID-19, agregó Perlacios.

El funcionario también reconoció que existe una carencia en el número de controladores aéreos.

“Tenemos un déficit de 200 controladores aéreos. Y el próximo año viene la nueva pista del Jorge Chávez y necesitaremos de nuevos controladores”, subrayó.

Riesgo de nueva huelga

Perlacios pidió una reunión al sindicato de trabajadores, para llegar a consensos y evitar nuevas medidas de fuerza como la reciente paralización del pasado jueves 14 de abril.

Además, indicó que la compañía no tomará represalias contra quienes acataron aquel paro. “No hemos tomado ni vamos a tomar ninguna acción en contra de los trabajadores que acataron paro del 14″, remarcó.

Asimismo, sostuvo que no existe ninguna motivación ni causa para una nueva huelga de controladores aéreos.

“No existe ninguna motivación, ninguna causa que pueda originar una medida de fuerza. Ya no existe ningún tema pendiente y si lo existiera yo llamo e invoco a diálogo. Hemos cursado una carta al SUCTA (sindicato) para que vengan a dialogar con nosotros. Solo deben poner día y hora y nosotros los vamos a atender, no hay ningún tema que no pueda ser solucionado”, manifestó en RPP.

“Hago un llamado a los controladores, para dejar actitudes intransigentes y pensemos en la empresa, para sacarla adelante”, subrayó.

Por su parte el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) calificó de falso que Corpac haya cumplido con todos los pedidos del sindicato.

“Es más, en su propio comunicado indica que los reclamos aún están en proceso de implementación. De hecho, el incumplimiento de los compromisos asumidos en un acta en diciembre del 2021 fue el detonante de la huelga de Semana Santa, razón por la cual, los mismos reclamos, referidos a condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pago de beneficios económicos y cumplimiento de laudos arbitrales, se repiten en el acta de Semana Santa”, señaló el MTPE en un comunicado.

El MTPE recordó a Corpac la obligación de cumplir compromisos para evitar una nueva huelga en aeropuertos.

“Reiteramos que una huelga surge ante la falta de diligencia de una empresa al no saber gestionar los reclamos de sus trabajadores. El ministerio conmina a Corpac a asumir el tema con responsabilidad social, no solo frente a sus trabajadores, sino también con los usuarios del servicio aeroportuario. Asimismo, exhorta a los trabajadores a agotar todas las vías de diálogo social disponibles, teniendo en cuenta que laboran en una empresa de servicio público esencial”, señaló el MTPE.