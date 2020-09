Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que, en Lima Metropolitana, el 75.5% de las empresas se encuentran operativas y el 24.5% están inoperativas al mes de agosto del 2020.

Con el objetivo de conocer el impacto económico y financiero de las empresas debido a la pandemia por el COVID-19 y elaborar indicadores que permitan medir los efectos en la producción, empleo, financiamiento, expectativas de reactivación económica y acceso a programas de gobierno implementados ante la emergencia sanitaria, el INEI ejecutó la “ Encuesta de Opinión sobre el Impacto del COVID-19 en las Empresas de Lima Metropolitana ”, entre los meses de julio y agosto del 2020.

De las que se encuentran en actividad, el 67.4% señalaron que han presentado disminución en sus ventas, el 13.7% indicaron que se mantienen y el 7.2% que presentó incremento en sus ventas. Mientras que, un 11.7% no registró ventas.

Al ser consultadas sobre el tiempo estimado para la reactivación económica del país, el 39% de las empresas estimó que será en el periodo de 6 a 12 meses, el 25.8% indicó que la reactivación económica se logrará de 13 a 18 meses, 15.2% en más de 24 meses y el 12.3% indicó que será entre 19 y 24 meses. Mientras que, el 7.7% de las empresas estimó que la economía peruana se reactivará en los próximos 6 meses.

Debido a las limitaciones de movilidad de la población, las empresas tuvieron que modificar la manera de hacer llegar sus productos a los clientes, es así que, entre las principales modalidades de ventas, el 26% implementó la modalidad presencial – delivery, el 25% lo realizó vía online y el 24% operó de manera presencial.

Problemas debido a la pandemia

Con relación a los problemas que enfrentaron las empresas por el impacto del COVID-19, el 77% de las empresas ha presentado disminución de la demanda de sus productos, el 59% indicó los altos costos para implementar los protocolos de seguridad sanitaria, un 52.8% presentó retrasos en el cobro de sus facturas, 50.4% ha tenido paralización en su producción, y 45% pérdida del capital de trabajo, entre otros problemas.

De acuerdo con los problemas financieros que presentaron las empresas como consecuencia del impacto del COVID-19, el 53.8% tuvo dificultad para cobrar a los clientes, el 49.2% presentaron falta de liquidez para comprar materias primas y/o insumos, el 46.9% señalaron que tuvieron limitaciones para acceder a fuentes financieras y el 46.5% falta de liquidez para pagar a proveedores, entre otros.

Como parte de las medidas laborales adoptadas por el impacto del COVID-19, el 69% de las empresas de Lima Metropolitana ha flexibilizado los horarios de sus trabajadores, 54.8% ha reducido el número de horas trabajadas, y 22.5% otorgó vacaciones adelantadas, entre otras medidas.

De acuerdo con la modalidad de trabajo adoptada por el impacto del COVID-19, el 38.8% de las empresas opera con trabajo presencial de sus trabajadores, 33% trabajo mixto (presencial y remoto) y el 28.2% solo trabajo remoto. Según el tamaño de empresa, se observa que el trabajo mixto ha sido adoptado por el 65.7% de las grandes empresas, 60.9% de las medianas, 49.5% de las pequeñas y en el 24.5% de las microempresas.

Respecto al trabajo presencial, el 50.1% de las microempresas opera bajo esta modalidad, el 14.9% de las pequeñas, 11.3% de las medianas y el 5% de las grandes empresas; y con relación al trabajo remoto, se aprecia que dicha modalidad ha sido adoptada por el 35.6% de las pequeñas empresas, 29.3% de las grandes, 27.8% de las medianas y el 25.4% de las microempresas.

Sobre las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía nacional, el 78.4% de las empresas se acogió o piensa en acceder al programa Reactiva Perú, 37.6% los mayores plazos de pago de deuda tributarias, 20.5% fraccionaron o aplazaron su deuda tributaria, el 20.1% se acogió a la medida de la suspensión de pagos del impuesto a la renta, 15.5% optó por la ampliación de plazos para pérdidas tributarias, y 11.4% accedió al programa Fondo de Apoyo empresarial a la MYPE, entre otros.

Las empresas que no accedieron o no piensan acceder a los programas o medidas de incentivo y/o reactivación implementadas por el gobierno, señalaron como motivos: que los trámites y/o requisitos son excesivos (35.9%), no tiene conocimiento (27.1%), no necesita / no requiere (23.5%) o no sabe cómo acceder (23.1%), entre otros motivos.

El 49% de las empresas de Lima Metropolitana esperan alcanzar entre los próximos 6 y 12 meses el nivel de ventas que mantenían antes de la pandemia por el coronavirus, el 17.5% estima recuperarlo en menos de seis meses, 15.7% tardará entre 13 y 18 meses, 7.3% de 19 a 24 meses y 3% en más de 24 meses; en tanto que, el 7.5% de las empresas declararon no haberse visto afectadas por la emergencia sanitaria.