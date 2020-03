Compañía Minera Antamina continúa operando la mina Antamina bajo una exención de las recientemente anunciadas restricciones del Gobierno peruano impuestas en respuesta a la pandemia de Covid-19, anunció el miércoles uno de sus propietarios, Teck Resources Limited.

Las operaciones críticas en Antamina (Ancash), en la que Teck tiene una participación del 22.5%, serán mantenidas por una fuerza laboral reducida a lo largo del período de cuarentena de emergencia nacional de 15 días.

“Antamina está tomando las precauciones adecuadas para proteger a su fuerza laboral durante este período difícil”, dijo Teck Resources en un comunicado.

No ha habido casos confirmados de Covid-19 en la faena minera, informó la empresa con sede en Vancouver, Canadá.

Suponiendo que no se produzcan nuevos acontecimientos adversos en relación al Covid-19, se espera que cualquier reducción temporal de la producción se recupere de acuerdo con la orientación existente para el 2020.

Suspensión de obras del proyecto QB2

Teck Resources también anunció hoy una suspensión temporal de las actividades de construcción en su proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) para garantizar la seguridad de los trabajadores y apoyar los esfuerzos chilenos para limitar la transmisión de Covid-19.

Esta suspensión será por un período inicial de dos semanas, momento en el cual Teck volverá a evaluar el estado del proyecto a la luz de la situación del nuevo coronavirus. La suspensión afectará a un total de aproximadamente 15,000 trabajadores en el proyecto QB2.

“Teniendo en cuenta el tamaño y la significativa escala del proyecto QB2, y la gran cantidad de desplazamientos de los trabajadores por todo Chile, ésta es la decisión correcta para proteger la salud y la seguridad de ellos y de sus familias, y para apoyar los esfuerzos del gobierno chileno para detener la propagación de Covid-19”, dijo Don Lindsay, presidente y CEO de Teck.

“En los próximos días, prepararemos un plan para estar listos para reiniciar la construcción lo antes posible, sujeto a nuevos desarrollos en la respuesta a Covid-19. Quiero agradecer a todos los trabajadores por su comprensión y su continuo enfoque en la salud y la seguridad durante estos tiempos difíciles”, agregó.

La suspensión ordenada de las actividades de construcción es efectiva de inmediato, y la fuerza laboral se desmovilizará en los próximos días. Hasta la fecha, no se han confirmado casos de Covid-19 asociados a empleados o contratistas de QB2.

Teck proporcionará una actualización del proyecto QB2 durante la conferencia telefónica anual de inversionistas y analistas el 1 de abril.

El proyecto QB2 es uno de los recursos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo. Teck posee una participación indirecta del 60% en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca SA (QBSA), propietaria de QB2. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation juntas tienen un interés colectivo indirecto del 30% en QBSA. ENAMI, una agencia estatal chilena, tiene una participación no financiera del 10% en QBSA.