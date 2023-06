¿Cómo avanza Contugas con su plan de conexiones en Ica?

Con respecto a las obras del plan quinquenal, tenemos aproximadamente unos 50 km de redes. Hemos llevado adelante proyectos con el FISE, en Los Aquijes y con el plan Con Punche Perú, que abarca distritos bastante importantes. Por medio de este plan, se nos ha asignado poco más 100 km de redes con un monto de S/30 millones. Este año vamos a estar terminando unos 200 km adicionales de tendido de redes en la región de Ica.

¿Y esto cuántas conexiones nuevas implica? El año pasado dijo en una entrevista con Gestión que la meta para este año era de 10,000 nuevas conexiones.

Las conexiones aproximadamente van a ser unas 20,000 en todo el conjunto de redes que estamos tendiendo. A diferencia de Lima, donde hay cerca de 200 empresas que ejecutan conexiones internas, en Ica tenemos bastante menos. Había anteriormente solo 13 empresas que hacían conexiones internas. Hemos manifestado este problema porque obviamente si no se terminan las conexiones internas, no podemos hacer la conexión externa. A partir de esto que hemos planteado, el Ministerio de Energía y Minas ha abierto la posibilidad de que empresas de Lima puedan realizar conexiones internas en Ica.

LEA TAMBIÉN: Contugas y sus planes para viabilizar proyecto de planta de urea en Ica

¿Se ha notado un cambio en mayo?

Sí, se ha notado un cambio, no de la manera que nos gustaría, pero esperamos que en lo sucesivo esta medida contribuya a avanzar sobre todo con las conexiones, porque lo que corresponde al tendido de redes está avanzando a buen ritmo.

¿Qué hace falta para acelerar el número de conexiones?

Masificar tiene que ver con mayor tendido de redes tanto de transporte como de distribución y la única manera de lograr hacer extensiones de redes de manera efectiva y sostenible es con desarrollo de demanda. En Lima se concentra el 85% de la demanda que se consume a nivel interno. Dentro de eso, la generación tiene un peso relevante: pesa casi el 65%. Eso ayudó a un proceso de masificación porque esta demanda permite absorber inversiones sin que la tarifa se vea impactada.

¿Y qué ocurre fuera de la capital?

En provincias lamentablemente no se han dado esos consumos y en el sector industrial la tarifa es de US$ 1.8 más que en Lima. Cuando una industria tiene que tomar una decisión sobre en qué lugar poner su planta, no la va a poner fue de Lima. Eso genera un círculo vicioso que hay que tratar de romper.

Industria petroquímica

¿Cómo romper este “círculo vicioso”?

Una vía tiene que ver con la industria petroquímica. Más del 80% de los fertilizantes que se usan acá vienen de Rusia. La crisis que están atravesando estos países generó un estrés muy grande de falta de fertilizantes a nivel mundial y un incremento de precios. Perú tiene gas en abundancia para atender a esta petroquímica, tiene infraestructura. Falta tomar la decisión para que la planta se desarrolle ya. Perú. El país tiene el potencial de desarrollar sus propios fertilizantes y empezar a exportar. Esta iniciativa se está evaluando en el Minem.

¿Qué compromisos implicaría por parte del Estado?

El Estado debe garantizar cosas básicas. Si empezamos hoy a trabajar, este proyecto estaría empezando a operar en el 2026, 2027 o 2028. Es un proyecto que debe mirarse en un horizonte de 25 años, es decir que va más allá del periodo de concesión. Entonces el Estado debe garantizar que el operador va a contar con las mismas condiciones que las actuales.

Ustedes presentaron un proyecto al Minem para que se extiendan sus ductos hasta Arequipa y así abastecer al de gas al sur. ¿Cuánto tendría que invertir Contugas para poder atender esa demanda?

La red de Contugas tiene una capacidad subutilizada en estos momentos. Nosotros tenemos una infraestructura de 20 pulgadas que fue pensada en 2010 para alimentar el proyecto de la petroquímica que desafortunadamente nunca se materializó y hoy tenemos un ducto que prácticamente tiene un 10% de ocupación.

¿Cuánto invirtió Contugas para esta ampliación de sus ductos con miras a abastecer a una petroquímica en el 2010?

Cerca de US$400 millones y, lamentablemente, dado que no se concretó la petroquímica, los resultados de Contugas han sido bastante complicados. La compañía fue capitalizada, adicionalmente a la inversión inicial, con casi US$280 millones para que pueda seguir operando. Porque de otro modo lo más probable es que esta concesión hubiera seguido el mismo derrotero de Naturgy. Creemos que este proyecto (de la petroquímica) tiene que concretarse y esperamos en que en los próximos años pueda materializarse.

¿Cuánto tiempo tomaría su desarrollo?

Calculo que podría estar listo en 24 meses.

Sobre la situación financiera de Contugas, en el 2020 se había bloqueado la posibilidad de trasladar los incrementos de costo a la tarifa final, lo cual llevó a Contugas a evaluar su salida de la concesión. ¿La rentabilidad de Contugas ha vuelto a niveles saludables?

No. Contugas sigue estando complicada, pero tenemos la esperanza de que con estas iniciativas podamos revertir esta situación. El Grupo Energía de Bogotá tiene un componente público muy importante y, por lo tanto, más allá de la rentabilidad —que obviamente es importante— hay un compromiso de llevar adelante estas iniciativas.

El plan con las estaciones de GNL

¿Cómo grupo tienen iniciativas de instalar nuevas estaciones de GNL?

Hoy tenemos una dependencia de 100% de la planta de Melchorita. Estamos analizando desarrollar una planta alternativa en Marcona, que al mismo tiempo va a permitir llevar gas licuado a las concesiones de la sierra, a través de mecanismos virtuales. Pero tenemos una dificultad.

¿Cuál es?

Hoy en el caso de la planta de Melchorita, el GNL que se produce se comercializa allí, no asume cargo de distribución y eso funciona para las concesiones del sur y del norte, que están conectadas con transporte virtual. Pero si este GNL es llevado directamente a la industria por un comercializador, este podría evitar un cargo de distribución. Y si ese comercializador está dentro de la zona de concesión (como la de Contugas), va a haber una situación de desventaja competitiva. Buscamos que se establezca un esquema que nos permita tener el terreno plano para poder avanzar con una planta de GNL alternativa.

¿Han presentado una iniciativa para que se nivelen los costos?

Hemos presentado una iniciativa y el Minem la está analizando. Va a depender de ello que nuestro proyecto de planta de GNL pueda salir adelante.

¿Cuánto de inversión implicaría su proyecto para la instalación de esta nueva planta?

Sería una planta de aproximadamente 20 millones de pies cúbicos que puede implicar alrededor de US$100 millones.

Con respecto a la instalación de grifos en sí, ¿Contugas tiene algún plan en el corto plazo?

Cálidda tiene un grifo en el norte de Lima y tiene la intención de abrir otro similar al sur de Lima. Tengo entendido que Promigas tiene en cartera el desarrollo de tres estaciones de GNL y nosotros venimos en conversaciones con una empresa de grifos que está analizando la instalación de dos grifos (de GNL) en Arequipa e Ica. Estamos dentro de un esquema de confidencialidad con la empresa, analizando el tema, por lo tanto no puedo dar muchos más detalles sobre ello.

Proyecciones

Con respecto a la facturación de Contugas, ¿cuánto crecería este año?

El segmento residencial y el comercial juntos no representan más del 5% de la facturación. El grueso de nuestros ingresos proviene de la generación y de nuestros clientes industriales. El año pasado crecimos alrededor de 8% versus el 2021. Este año esperamos crecer un poco más que eso.

¿Qué factores impulsarán esos resultados?

Si lo miras desde el punto de ingresos, hay otros componentes que entran en juego, que es el incremento del costo de la molécula y del transporte. Otro factor que va a impulsar el crecimiento este año es una planta de cerámica y porcelanato que va a empezar a operar. Ya firmaron contrato con nosotros. El próximo año va a tener mayor impacto en la facturación. Es una planta grande, puede llegar a ser más grande que la de San Lorenzo.

Y con respecto a las industrias, ¿en Ica cuánto mercado les queda para seguir creciendo?

Estamos haciendo en estos momentos un proceso importante, levantando todo y peinando todas las áreas. Todavía hay algunos clientes que podrían conectarse a la red de gas y no lo han hecho. Hay segmentos de pesquería, agrícola, de hotelería, etc., con los que se podría trabajar. Nuestro principal cliente es Aceros Arequipa, con el cual hemos tenido una etapa de controversia que ha sido superada. Después hay otros segmentos como Minsur, la propia Electrodunas también, tenemos varios clientes agroindustriales conectados.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.