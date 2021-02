La construcción de grandes centrales hidroeléctricas, si bien en la última década se ralentizó y cedió el paso a plantas térmicas a gas natural, parece retomar un mayor ritmo, a juzgar por información que dio a conocer el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El titular del Minem, Jaime Gálvez, reveló que hay en ejecución 23 proyectos de generación con energías renovables por US$ 3,349 millones.

Entre esos proyectos mencionó nueve grandes y medianas centrales hidroeléctricas, y cinco plantas con energías renovables no convencionales (RER), de las cuales cuatro son centrales solares y una eólica. Todas esas iniciativas, en conjunto, aportarán una capacidad (potencia) de generación de 1,790 megavatios (MW).

Entre las grandes hidroeléctricas, la más avanzada es la de La Virgen (Junín) de US$ 140 millones, que deberá entrar en operación en julio del presente año.

Otros proyectos en ejecución que concluirían sus obras en el 2021 y entrarán en operación comercial entre noviembre y diciembre próximos, son las centrales solares de generación fotovoltaica continua de Chachani, Pichu Pichu y Misti, las tres ubicadas en Arequipa.

Potencia

De concretarse este año los cuatro proyectos, estos aportarían 544 MW al sistema, producidos a bajo costo y (en el caso de las plantas solares) con menor inversión (ver tabla). Otros grandes proyectos en cartera comprenden las centrales hidroeléctricas Huallaga I (por US$ 988 millones; Lluclla (US$ 489 millones); Tarucani (US$ 128.50 millones), la eólica Wayra Extensión y la solar Clemesi, que entrarán en operación comercial entre el 2022 y el 2027, según el Minem.

Térmica

De los 23 proyectos de generación, solo hay una central térmica a gas natural , ubicada en Piura, para producir 18.4 MW; es decir, el 99.1% de la cartera en ese rubro corresponde a iniciativas para producción eléctrica con energías renovables convencionales y no convencionales.

Según Osinergmin, sobre los proyectos de generación concesionados entre el 2005 y el 2014, hay otros 11 proyectos de generación eléctrica por US$ 4,131 millones, que están paralizados, ocho de los cuales ni siquiera iniciaron obras (Gestión 26.1.2021).

Esa situación se da a pesar que para este año el COES proyectaba un crecimiento de la demanda de energía eléctrica del 11.7%, luego de que cayera en 6.3% el 2020.

Transmisión

A la cartera de proyectos en generación que están en ejecución, se suman 11 proyectos de transmisión de alta tensión, por US$ 981 millones, que forman parte del Plan de Transmisión de Largo Plazo (2021-2030).

De esos proyectos, tres están en ejecución, por US$ 257 millones. Incluyen el Enlace de 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco, la línea de Aguaytía a Pucallpa, y la línea de Tintaya a Azángaro, que entrarán en operación entre el 2021 y 2023.

OTROSÍ DIGO