La empresa concesionaria de líneas de transmisión eléctrica Consorcio Transmantaro busca ofrecer US$ 200 millones en bonos con vencimiento en el 2034, y planea utilizar las ganancias para refinanciar préstamos y para gastos de capital.

“Conforme fue informado el 1 de setiembre del 2020, la Junta General de Accionistas de Consorcio Transmantaro S.A., en su sesión de la misma fecha, aprobó la emisión de bonos hasta por un máximo de US$ 200 millones a ser colocados fuera de Perú bajo la Regla 144A y la Regulación S, bajo la modalidad de ‘re-opening’ (reapertura) de la emisión internacional efectuada en el 2019 y que diera lugar a los bonos denominados ‘4.700% Senior Notes due 2034’”, informó la compañía.

En un Hecho de Importancia enviado hoy a la SMV, la empresa peruana anunció el “lanzamiento de una posible emisión y colocación de bonos corporativos en el mercado internacional”.

“Se deja constancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de los valores arriba descritos en EE.UU. o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en EE.UU. sin registro o una exención de registro bajo el U.S. Securities Act de 1933 de EE.UU. y sus modificatorias”, agregó.

Por último, Consorcio Transmantaro dijo no tener intenciones de registrar ninguno de los valores en Estados Unidos o llevar cabo una oferta pública de los valores en ninguna jurisdicción.

Rating de agencias

Moody’s Investors Service asignó una calificación ‘Baa3’ a las notas senior no garantizadas propuestas por Consorcio Transmantaro por US$ 200 millones.

“El perfil crediticio refleja los sólidos fundamentos del negocio de transmisión, donde los ingresos están bajo contrato en su totalidad ya sea a través de acuerdos de concesión a largo plazo con el Gobierno de Perú a través del Ministerio de Energía y Minas o mediante contratos privados”, dijo la agencia.

La emisión propuesta seguirá la misma estructura que los bonos con vencimiento en el 2034 emitidos en el 2019.

Los bonos al 2034 cotizan alrededor de 116.4 centavos por dólar, según datos compilados por Bloomberg.

Por su parte, Fitch Ratings calificó las notas de Consorcio Transmantaro SA con ‘BBB’, afirmando que las calificaciones de la empresa reflejan su flujo de efectivo estable y predecible, el riesgo regulatorio moderado a bajo y las expectativas de Fitch de que la compañía mantendrá una estructura de capital adecuada con un apalancamiento de 5x-6x en el mediano plazo.

“Las calificaciones también reflejan el respaldo implícito de los accionistas de Consorcio Transmantaro, que respaldaron a la compañía a través de préstamos intercompañías subordinados y ofrecieron apoyo directo para el desarrollo de proyectos”, añadió.

Consorcio Transmantaro, la segunda empresa de transmisión más grande del Perú, es propiedad conjunta de Interconexion Electrica SA de Colombia, con una participación del 60%, y Grupo Energía Bogotá S.A.